Hentbol: Erkekler Süper Lig

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-12 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü ve karşılaşmadan 34-24 galip ayrıldı.

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