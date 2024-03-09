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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, konuk olduğu Rize Belediyespor'u 34-24 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:23
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Safi Çimento, konuk olduğu Rize Belediyespor'u 34-24 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 16-12 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü ve karşılaşmadan 34-24 galip ayrıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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