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        Rize'de yaylada çığ düştü: 2 ev hasar gördü

        RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:45
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        Rize'de yaylada çığ düştü: 2 ev hasar gördü
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        RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü.

        İlçeye bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda çığ düştü. Yaylada bulunan 2 boş ev kar altında kalıp hasar gördü. Bölgede kar motoru ile gezen bir kişi hasar gören evleri cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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