Rize'de yaylada çığ düştü: 2 ev hasar gördü

İlçeye bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda çığ düştü. Yaylada bulunan 2 boş ev kar altında kalıp hasar gördü. Bölgede kar motoru ile gezen bir kişi hasar gören evleri cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı görüldü.

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