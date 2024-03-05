Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        AK Parti'li Yazıcı, Rize'de belediye başkan adayları proje tanıtım toplantısında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "31 Mart Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimidir. Tarihi bakımından önemlidir. Rize'de de bu anlamda 18'de 18 yapmaya kararlıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:11 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Yazıcı, Rize'de belediye başkan adayları proje tanıtım toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "31 Mart Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimidir. Tarihi bakımından önemlidir. Rize'de de bu anlamda 18'de 18 yapmaya kararlıyız." dedi.

        Yazıcı, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize merkez ilçe ve belde belediye başkan adayları proje tanıtımı ile meclis üyeleri tanıtım toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren insan odaklı projeleri hayata geçirdiğini ve bunun için çalıştığını söyledi.

        Seçimlerin demokrasinin önemli aracı olduğuna işaret eden Yazıcı, AK Parti'nin referansının geçmişte yaptıkları olduğunu belirtti.

        Yazıcı, Türkiye tarihinde 10 yılda darbelerin ve post modern darbe girişimlerinin olduğunu kaydederek, 28 Şubat sürecinin son başarılı darbe girişimi olduğunu, AK Parti döneminde 27 Nisan bildirisi ve 15 Temmuz darbe girişiminin engellendiğini aktardı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süre hukuk müşavirliğini, avukatlığını yaptığını belirten Yazıcı, şunları söyledi:

        "Aracına binmiş, İstanbul'da Florya'ya doğru gidiyorum. Sefaköy'de, hakkında açılmış davalarla ilgili görüşü nedir, öğrenmek istedim. Benim söyleyeceklerim bitti. Dedi ki 'Ya hele şuraya bak. Şu yolun kenarına bak. Çer çöp dolu.' Görevi halen devam ediyor. Telefonunu çevirdi. Sorumlu arkadaşına talimatı verdi. Konuşması bitince 'Başkanım ben size siyasi hayatınızla alakalı önemli konulardan söz ettim, görüşünüzü sordum size. Çöple meşgulsünüz.' dedim. 'Hayati, o senin işin, bu benim işim.' dedi."

        Yazıcı, millet için var olan sorunları konuşmaktan geri durmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Sorunlarımız elbette konuşulacak, söylenecek. Cumhurbaşkanımız ve ekibi olarak imkanlar ölçüsünde sorunları çözüme kavuşturacağız. KAAN'ı yaptık. Durup dururken olmadı. Türkiye'nin doğusundan kuzeyine savaşlar devam ederken Türkiye, bu topraklarda üstün liderlik gücüyle bu savaşların, hele hele Gazze'de devam eden cinnet halinin sona ermesini gündemine almış, dünya gündeminde yerini korumasını sağlamak için her türlü siyasi enformasyonu ve iletişimi gerçekleştirmek üzere diriliğini sürdürüyor. Bunlar güçle olur."

        - 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri

        Aday adayları ve adaylığı kesinleşmiş kişilerin bir ailenin parçası olduğunu dile getiren Yazıcı, "Süreç tamamlanıp bittikten sonra kenetlenerek kol kola hedefe doğru yürümeliyiz." ifadesini kullandı.

        Hayati Yazıcı, AK Parti'nin Cumhuriyet'in ikinci döneminin en değerli seçimine hazırlandığını belirterek, "31 Mart Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk seçimidir. Tarihi bakımından önemlidir. Rize'de de bu anlamda 18'de 18 yapmaya kararlıyız. Gündemimizde, günlük ajandamızın başında mutlaka seçim çalışmaları olmalı." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından projeler ve meclis adayları tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Enflasyon beklentiler bozuldu mu?
        Enflasyon beklentiler bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 14 yaralı
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı zorlu ama kazanmak isti...
        Rizesporlu Muammer Sarıkaya: Galatasaray deplasmanı zorlu ama kazanmak isti...
        Çaykur Rizesporlu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizesporlu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
        Rize'de 55 yıldır kaynakçılık yapan usta, mesleğini yeni nesle öğretiyor
        Rize'de 55 yıldır kaynakçılık yapan usta, mesleğini yeni nesle öğretiyor
        Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu
        Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu
        Rize'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı
        Rize'de şarampole devrilen kamyonetteki 7 kişi yaralandı