Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu

Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir depoda gerçekleştirilen aramada, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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