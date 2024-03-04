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        Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak tütün ve alkol ele geçirilen operasyonda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:41
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        Rize'de kaçak tütün ve alkol operasyonu
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak tütün ve alkol ele geçirilen operasyonda 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir depoda gerçekleştirilen aramada, 2 bin 880 paket kaçak sigara, 58 kilogram açık tütün, 430 puro, 12 elektronik sigara, 6 paketlenmiş tütün, 6 likidite sigara, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Olayla ilgili O.A. ve C.U. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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