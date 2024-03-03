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        Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:30
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        Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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