Rize'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Rize'nin Pazar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Seslidere köyünde ormanlık alanda gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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