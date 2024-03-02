Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0

1’inci dakikada Kayserispor atağında sol kanattan çizgiye kadar topu taşıyan Hasan Ali’nin ceza sahasına havadan gönderdiği topa, kafa ile vuran Morte’nin şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.

Süper Lig’in 28’inci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

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