Çaykur Rizespor - Kayserispor: 3-0
STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Burak Pakkan, Ali Tuna, Samet ÇiçekÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin, Aliqulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin (Dk.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Pakkan, Ali Tuna, Samet Çiçek
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Taha Şahin, Aliqulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin (Dk. 90+2 Mosci), Shelvey, Gustavo (Dk. 76 Gaich), Varesanovic (Dk. 90+2 Halil İbrahim Pehlivan), Akintola (Dk. 61 Zeqiri), Minchev (Dk. 76 Muhammer Sarıkaya)
KAYSERİPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Carole), Kartal Yılmaz (Dk. 87 Taha Sarıaslan), Bourabia (Dk. 87 Ramazan Civelek), Boa Morte, Karimi (Dk. 69 Mane), Cardoso, Nazon (Dk. 75 Bahoken)
GOLLER: Dk. 62 Shelvey, Dk. 81 Zeqiri, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Boa Morte, Bourabia, Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
Süper Lig’in 28’inci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.
1’inci dakikada Kayserispor atağında sol kanattan çizgiye kadar topu taşıyan Hasan Ali’nin ceza sahasına havadan gönderdiği topa, kafa ile vuran Morte’nin şutunda top az farkla üsten dışarı çıktı.
13’üncü dakikada Çaykur Rizesporlu Gustavo’nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Olawoyin’in sürükleyip doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Bilal kornere çeldi.
23’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor’un atağında, Morte’nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla topla buluşan Cardoso’nun rakibini geçerek kaleye gönderdiği şutta top üstten dışarı çıktı.
25’inci dakikada Çaykur Rizespor’un atağında Taha’nın derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Varesanovic’in şutunda top savunmaya çarparak yön değiştirdi. Yön değiştiren top kale direğine çarparak dışarıya çıktı.
41’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Akintola’nın sert şutunda top üstten dışarı çıktı.
45+1’inci dakikada Çaykur Rizespor kazandığı serbest vuruşunda topun başına geçen Shelvey’in şutunda top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
51’inci dakikada Kayserispor Morte ile sağ kanattan atak geliştirdi. Morte’nin ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasında penaltı noktasında topla buluşan Nazon’un şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
62’nci dakikada sağ kanattan atağa çıkan Çaykur Rizespor, ceza sahası yayı sol tarafından Minchev’in yere düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Ev sahibi ekipte topun başına geçen Shelvey’in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
81’inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Çaykur Rizespor’da Taha’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeqiri’nin dokunduğu top ağlara gitti: 2-0.
90’ıncı dakikada Çaykur Rizespor farkı 3’e çıkardı. Yeşil-mavili ekipte orta sahadan topla buluşan Varesanovic’in ceza sahası içerisine kadar sürüp kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 3-0.
Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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