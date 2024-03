Trabzonspor'da yeni divan başkanı Mahmut Ören oldu

Trabzonspor Kulübü’nün 18’inci Divan Başkanlık Kurulu başkanlık seçimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 2 bin 90 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 1166 oy kullanıldı, 1124 oy geçerli sayıldı. Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman başkanlık için yarıştı. Mevcut Başkan Ali Sürmen’in aday olmadığı ve seçimde 613 oy alan Mahmut Ören yeni başkan seçildi.

Trabzonspor’un 18’inci Divan Başkanlık Kurulu başkanlık seçimi bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Sürmen’in yeniden aday olmadığı seçimde Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ile Emin Kahraman’ın listeleri yarıştı. 1166 üyenin oy kullandığı seçimde 1124 oy geçerli sayıldı. Oylardan 613’ünü alan Mahmut Ören Trabzonspor yeni divan başkanı seçilirken, Hayrettin Hacısalihoğlu 278, Emin Kahraman 233 oy aldı.

Yeni Divan Başkanı Mahmut Ören seçim sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bize gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağız. Sorumluluğumuzun bilincinde kulübümüzün her zaman yanında olacağız. Biz Divan Kurulu olarak şeffaf bir yönetim olacağımıza söz veriyoruz. Paydamız olan Trabzonspor sevdamızdır. Bizi tercih ettiğiniz için arkadaşlarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Trabzonspor her şeyin üstündedir. Her zaman her yerde Trabzonspor.”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu divan genel kuruluna eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ile teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

“YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAĞIZ”

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, divan başkanlık seçimi ile yeni bir dönemin kapısının aralanacağını söyledi. Görev yapan kurucu ve eski divan başkanlarına da teşekkür eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan şöyle konuştu:

“Bugün burada 18’inci divan başkanlık kurulu seçimleri için bir araya geldik. Trabzonspor’umuzun en önemli kurulları arasında yer alan ve 1980 yılında kurulan divan başkanlığında bugüne kadar kurucu başkanlarımızdan sayın Ali Osman Ulusoy, sayın Mehmet Rıfat Dedeoğlu, sayın Haydar Çulhaoğlu, efsane başkanlarımızdan sayın Mustafa Şamil Ekinci, kurucu üyelerimizden sayın Nizamettin Algan, sayın Ali Özbak ve sayın Ali Sürmen başarılı bir şekilde icra etti. Ahirete intikal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyorum. Şu anda bu salonda bulunan çok değerli büyüklerim hepsi Trabzonspor için ayrı bir değerdir. Kimisi çeyrek, yarım asırlık, bordo-mavili camiamıza hizmet ettiler. Camiamızın akil insanları olarak nitelendirdiğim divan kurulumuzun her bir üyesinin görüşleri, önerileri ve eleştirileri bizim için her daim yol gösterici olacaktır. Şimdi yeni bir başkan seçeceğiz, yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Bütün adaylara başarılar diliyorum.”