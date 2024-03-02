Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin (Dk. 90+2 Mocsi), Shelvey, Varesanovic (Dk. 90+2 Halil İbrahim Pehlivan), Akintola (Dk. 60 Zeqiri), Sauer (Dk. 76 Gaich), Minchev (Dk. 76 Muammer Sarıkaya)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Carole), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 88 Talha Sarıaslan), Bourabia (Dk. 88 Ramazan Civelek), Ali Karimi (Dk. 69 Mane), Cardoso, Morte, Nazon (Dk. 75 Bahoken)
Goller: Dk. 62 Shelvey, Dk. 81 Zeqiri, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Burak Yılmaz (Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 84 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 59 Morte, Dk. 68 Bourabia, Dk. 84 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Attamah (yedek kulübesinde) (Mondihome Kayserispor)
RİZE
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.