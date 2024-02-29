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        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah Rize'de yaşayacağız

        TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen, Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapıldı. İkizdere Cimil köyünde oluşturulan parkurda 65 sporcu mücadele etti. Organizasyona katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah burada yaşayacağız. Çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra dünya şampiyonasının burada yapılması hem Rize'mizi hem de bölgemizi turizm açısında da uluslararası kamuoyunda yer alacak. Ülkemize çok ciddi değer katacaktır" dedi. İkizdere ilçesi Cimil köyünde Rize Valiliği, Rize Belediyesi, İkizdere Belediyesi'nce desteklenen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve yerel yöneticilerin yanı sıra Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'ndan gözlemciler de katıldı. 65 sporcunun 8 kategoride yarıştığı organizasyonda karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Yarış sonunda derece giren sporculara madalyaları verilirken, dereceye giren ve milli takıma seçilen sporcular ülkeyi uluslararası yarışmalarda da temsil edecek. Bu yılki yarışların önemine değinen Türkiye Dağcılık Federasyonu temsilcisi Prof. Dr. Sercan Erol, "Cimil'de, uluslararası bir yarışma yapılabilmesi adına bir akreditasyon yarışmasını düzenliyoruz. Şu anda uluslararası gözlemciler burada ve bütün aşamaları kayıt ediyorlar. Bu yarışma sonunda bir rapor düzenleyecekler. Düzenlemiş oldukları rapor standartlara uygun ise biz önümüzdeki yıl burada uluslararası bir müsabaka düzenleyebileceğiz. Dağ kayağı olimpik bir branş. 2026 yılında olimpiyatlarda ilk defa koşulacak ve 2025 yılı kota yarışlarının olduğu bir yıl olacak. Belki de bu vadimizde olimpiyatlara gidebilecek sporcularımız çıkacak" dedi. 'BULUNDUĞUMUZ ARAZİ ÇOK KIYMETLİ'Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah burada yaşayacağız. Çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz arazi çok kıymetli. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra dünya şampiyonasının burada yapılması hem Rize'mizi hem de bölgemizi turizm açısında da uluslararası kamuoyunda yer alacak. Ülkemize çok ciddi değer katacaktır" dedi. 'ÇOK EMEK VERDİK'Yarışlara Erzurum'dan Katılan Yunus Emre Gül olimpiyatlarda bu sporu daha iyi yerlere taşımak istediğini söyleyerek," Yarışmalara uzun zamandır hazırlanıyoruz. Çok emek verdik. Bu yarışlarda takımımızdaki tüm arkadaşlarımızın kürsüyü hak ettiğini düşünüyorum. Kota aldığımız zaman olimpiyatlarda yarışlara gideceğiz. Olimpiyatlarda da bu sporu ülkemiz için daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu. Yarışmacı Halil Kömür de "Bu sporu yaklaşık 7 yıldır yapıyorum. Bu sporun gelişmesi için çok emek verdik. Bu çok emek isteyen bir spor. Burada olimpiyat seçmeleri olacak biz de 2026 yılındaki olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Burada Türkiye adına dünya federasyonundan gelen temsilciler var. Buradaki pistte onların istekleri doğrultusunda uluslararası düzeyde hazırlandı. Burada kar olsun, insanlar olsun her şey çok güzel" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:50
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        Bakan Yardımcısı Eminoğlu: 2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah Rize'de yaşayacağız
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        TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından organize edilen, Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize’de yapıldı. İkizdere Cimil köyünde oluşturulan parkurda 65 sporcu mücadele etti. Organizasyona katılan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, “2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah burada yaşayacağız. Çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra dünya şampiyonasının burada yapılması hem Rize'mizi hem de bölgemizi turizm açısında da uluslararası kamuoyunda yer alacak. Ülkemize çok ciddi değer katacaktır” dedi. İkizdere ilçesi Cimil köyünde Rize Valiliği, Rize Belediyesi, İkizdere Belediyesi'nce desteklenen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve yerel yöneticilerin yanı sıra Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu'ndan gözlemciler de katıldı. 65 sporcunun 8 kategoride yarıştığı organizasyonda karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Yarış sonunda derece giren sporculara madalyaları verilirken, dereceye giren ve milli takıma seçilen sporcular ülkeyi uluslararası yarışmalarda da temsil edecek. Bu yılki yarışların önemine değinen Türkiye Dağcılık Federasyonu temsilcisi Prof. Dr. Sercan Erol, “Cimil'de, uluslararası bir yarışma yapılabilmesi adına bir akreditasyon yarışmasını düzenliyoruz. Şu anda uluslararası gözlemciler burada ve bütün aşamaları kayıt ediyorlar. Bu yarışma sonunda bir rapor düzenleyecekler. Düzenlemiş oldukları rapor standartlara uygun ise biz önümüzdeki yıl burada uluslararası bir müsabaka düzenleyebileceğiz. Dağ kayağı olimpik bir branş. 2026 yılında olimpiyatlarda ilk defa koşulacak ve 2025 yılı kota yarışlarının olduğu bir yıl olacak. Belki de bu vadimizde olimpiyatlara gidebilecek sporcularımız çıkacak” dedi. ‘BULUNDUĞUMUZ ARAZİ ÇOK KIYMETLİ’Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, “2025 Dünya Kayak Şampiyonası heyecanını inşallah burada yaşayacağız. Çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz arazi çok kıymetli. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra dünya şampiyonasının burada yapılması hem Rize'mizi hem de bölgemizi turizm açısında da uluslararası kamuoyunda yer alacak. Ülkemize çok ciddi değer katacaktır” dedi. ‘ÇOK EMEK VERDİK’Yarışlara Erzurum’dan Katılan Yunus Emre Gül olimpiyatlarda bu sporu daha iyi yerlere taşımak istediğini söyleyerek," Yarışmalara uzun zamandır hazırlanıyoruz. Çok emek verdik. Bu yarışlarda takımımızdaki tüm arkadaşlarımızın kürsüyü hak ettiğini düşünüyorum. Kota aldığımız zaman olimpiyatlarda yarışlara gideceğiz. Olimpiyatlarda da bu sporu ülkemiz için daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu. Yarışmacı Halil Kömür de “Bu sporu yaklaşık 7 yıldır yapıyorum. Bu sporun gelişmesi için çok emek verdik. Bu çok emek isteyen bir spor. Burada olimpiyat seçmeleri olacak biz de 2026 yılındaki olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Burada Türkiye adına dünya federasyonundan gelen temsilciler var. Buradaki pistte onların istekleri doğrultusunda uluslararası düzeyde hazırlandı. Burada kar olsun, insanlar olsun her şey çok güzel" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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