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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçında bu fırsatı başaramadık. Kayserispor maçında bunu yeniden deneyeceğiz" dedi.Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalar bulundu. Kayserispor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Palut, "Hafta sonu Kayserispor ile maçımız var. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bugün de yapacağımız antrenmanla hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ligin her maçı gibi bu maç da çok önemli. Bizim adımıza kötü bir periyot ilerlerken, rakibimiz özellikle Burak hocanın gelmesiyle hem puan hem de oyun olarak bir çıkış içerisinde. Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçında bu fırsatı başaramadık. Kayserispor maçında bunu yeniden deneyeceğiz. Çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bir kere coşkulu ve istekli olmamız lazım. Bunların yanında da pozitif futbol örneklerini sahaya sunmalıyız. Her takımın puanlara ihtiyacı var. Bizim bu maçtan alacağımız puanlara ihtiyacımız var, inşallah bizim adımıza güzel gider" diye konuştu. "HAKEM PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU"Son zamanlara tartışma konusu olan hakem kararları ile ilgili yöneltilen soru üzerine Palut, "Sezonluk hakem performansları değerlendirilmesi gereken bir konu. Bence bu sezon sonunda bunu mutlaka masaya yatırmak ve değerlendirmek lazım. Bunu bir tarafa koyuyorum. Geçirdiğimiz periyot ve puanlara olan ihtiyacımız, beni sadece ve sadece bu haftaki maçla alakalı düşünmek ve değerlendirmek durumunda bırakıyor. Bizim maçların dışında gelişen maçlar olduğu için konsantrasyonumu çok fazla bu konuya ayırmadım. Özellikle bu dönem bu soruyla alakalı ben cevap vermek istemiyorum. Görev değişimi noktasında da inşallah VAR'ın daha doğru ve adil kullanımını geliştirici bir değişim olmuştur diye sadece umut ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlhan Palut'un açıklamaları- Antrenmandan görüntüler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:55
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz
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        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçında bu fırsatı başaramadık. Kayserispor maçında bunu yeniden deneyeceğiz" dedi.Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör İlhan Palut, basın mensuplarına açıklamalar bulundu. Kayserispor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Palut, "Hafta sonu Kayserispor ile maçımız var. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bugün de yapacağımız antrenmanla hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Ligin her maçı gibi bu maç da çok önemli. Bizim adımıza kötü bir periyot ilerlerken, rakibimiz özellikle Burak hocanın gelmesiyle hem puan hem de oyun olarak bir çıkış içerisinde. Biz artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçında bu fırsatı başaramadık. Kayserispor maçında bunu yeniden deneyeceğiz. Çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bir kere coşkulu ve istekli olmamız lazım. Bunların yanında da pozitif futbol örneklerini sahaya sunmalıyız. Her takımın puanlara ihtiyacı var. Bizim bu maçtan alacağımız puanlara ihtiyacımız var, inşallah bizim adımıza güzel gider" diye konuştu. "HAKEM PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONU"Son zamanlara tartışma konusu olan hakem kararları ile ilgili yöneltilen soru üzerine Palut, "Sezonluk hakem performansları değerlendirilmesi gereken bir konu. Bence bu sezon sonunda bunu mutlaka masaya yatırmak ve değerlendirmek lazım. Bunu bir tarafa koyuyorum. Geçirdiğimiz periyot ve puanlara olan ihtiyacımız, beni sadece ve sadece bu haftaki maçla alakalı düşünmek ve değerlendirmek durumunda bırakıyor. Bizim maçların dışında gelişen maçlar olduğu için konsantrasyonumu çok fazla bu konuya ayırmadım. Özellikle bu dönem bu soruyla alakalı ben cevap vermek istemiyorum. Görev değişimi noktasında da inşallah VAR'ın daha doğru ve adil kullanımını geliştirici bir değişim olmuştur diye sadece umut ediyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlhan Palut'un açıklamaları- Antrenmandan görüntüler

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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