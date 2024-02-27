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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser ameliyat edildi

        Fenerbahçe maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Finlandiya'da ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:53
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        Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser ameliyat edildi
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        Fenerbahçe maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Finlandiya'da ameliyat edildi.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Benhur Keser'in bugün Finlandiya'da yapılan uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Benhur Keser'in bir an önce eski sağlığına kavuşması temenni edilerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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