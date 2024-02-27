Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser ameliyat edildi

Açıklamada, Benhur Keser'in bir an önce eski sağlığına kavuşması temenni edilerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Benhur Keser'in bugün Finlandiya'da yapılan uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla tamamlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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