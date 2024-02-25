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        Rize'de "Redbull Petranboard" gerçekleştirildi

        Rize'nin İkizdere ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen kayak şenliği bu yıl Red Bull Petranboard ismiyle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:22
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        Rize'de "Redbull Petranboard" gerçekleştirildi
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        Rize'nin İkizdere ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen kayak şenliği bu yıl Red Bull Petranboard ismiyle gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda daha önce 14 kez yapılan, bu yıl ise ilk kez Red Bull sponsorluğunda organize edilen kayak şenliğine, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere 55 yarışmacı katıldı.

        Petran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve İkizdere Kaymakamlığının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yarışmacılar, 175 metrelik karlı parkurda kıyasıya yarıştı. Bazı katılımcılar, dengelerini sağlayamayarak düştü.

        Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte bazı vatandaşlar kar üstünde horon oynadı, kimileri de naylon poşetlerle kaydı.

        Etkinliğe katılan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de petranboardla bir süre kaymaya çalıştı.

        Vali Baydaş, burada gazetecilere, Petran Yaylası'nın marka yerlerden biri olduğunu söyledi.

        Petranboard şenliklerinin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden Baydaş, "Israrla hep 'kış sporları' ve 'kış turizmi' diyoruz. Onun ayaklarından biri de Petranboard şenlikleri. Geçtiğimiz haftalarda Ayder Yaylası'nda kar şenlikleri yaptık. Belki Ovit kar şenlikleri yapacağız. Bu şenliklerin artık ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına döndüğünü göreceğiz." dedi.

        Baydaş, bir geleneği canlı tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Eskiden ulaşım aracı olan şey eğlence ve spor haline geldi. Dünyada snowboard yapılıyor, biz onun atasına 'petranboard' diyoruz. Bu geleneğin devam ettiriliyor olması güzel." ifadesini kullandı.

        Yarışmaya katılan Mevlüt Ak ise çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "Farklı bir duygu. Adrenalin tavanda. Duygular karmakarışık oluyor. Kayarken düştüm. Böyle düşme korkusu da var. Gerçekten imkanı olan buraya gelsin. Tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Bahadır Kaya da petranboard ile ilk defa kaydığına işaret ederek, eğlenceli ve heyecan verici bir atmosfer olduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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