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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-27 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 15:30
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-27 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde bitirdi.

        İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Rize temsilcisi, karşılaşmadan 31-27 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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