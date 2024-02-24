Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-27 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Rize Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 31-27 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Rize temsilcisi, karşılaşmadan 31-27 galip ayrıldı.
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