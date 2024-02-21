Rize'de kolideki lahana ve mısır unu arasında ruhsatsız silahlar ele geçirildi RİZE'desilah kaçakçılarına yönelik operasyonda koli içerisinde lahaha ve mısır unu arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile silah malzemeleri ele geçirildi. O anlar, jandarma kamerasına yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 2 kişinin İstanbul'a kargo ile göndermek istediği kolide arama yaptı. Koli içinde lahana ve mısır unu arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ve tabanca malzemeleri ele geçirildi. Operasyon anları jandarma kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:55 facebook

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