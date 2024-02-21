Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kolideki lahana ve mısır unu arasında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

        RİZE'desilah kaçakçılarına yönelik operasyonda koli içerisinde lahaha ve mısır unu arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile silah malzemeleri ele geçirildi. O anlar, jandarma kamerasına yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 2 kişinin İstanbul'a kargo ile göndermek istediği kolide arama yaptı. Koli içinde lahana ve mısır unu arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ve tabanca malzemeleri ele geçirildi. Operasyon anları jandarma kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kolideki lahana ve mısır unu arasında ruhsatsız silahlar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'desilah kaçakçılarına yönelik operasyonda koli içerisinde lahaha ve mısır unu arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ile silah malzemeleri ele geçirildi. O anlar, jandarma kamerasına yansıdı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları 2 kişinin İstanbul'a kargo ile göndermek istediği kolide arama yaptı. Koli içinde lahana ve mısır unu arasına gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ve tabanca malzemeleri ele geçirildi. Operasyon anları jandarma kamerasına yansırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Samsunpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Samsunpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        "Katılım Genç Gelişim Programı" sertifika ve ödül töreni düzenlendi
        "Katılım Genç Gelişim Programı" sertifika ve ödül töreni düzenlendi
        Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Benhur Keser açıklaması
        Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ve Benhur Keser açıklaması
        Çaykur Rizespor'da sakatlanan Benhur Keser, ameliyat edilecek
        Çaykur Rizespor'da sakatlanan Benhur Keser, ameliyat edilecek