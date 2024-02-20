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        Çaykur Rizespor'da sakatlanan Benhur Keser, ameliyat edilecek

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçında sakatlanan Benhur Keser'in ameliyat edileceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:32
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        Çaykur Rizespor'da sakatlanan Benhur Keser, ameliyat edilecek
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçında sakatlanan Benhur Keser'in ameliyat edileceği açıklandı.

        Yeşil-mavili kulübün yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen kulüp asbaşkanı ve sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Benhur'un ameliyat edilmesi konusunda planlama yapıldığını belirterek, "Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında sakatlanan Benhur Keser'in yapılan muayene ve detaylı tetkikleri sonucunda, hamstring (uyluk arka adele) grubu semimembranosus kasında izole musculotendinous junction totale (kas tendon kavşağı) yakın rüptür tespit edilmiştir. Çoklu konsültasyonlar sonrasında ameliyat açısından planlama yapılmıştır. Tahmini geri dönüşü 2-4 ay olarak öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Hasan Türüt, 16 Şubat Cuma günü sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Gökhan Akkan'ın, ertesi gün yapılan tetkikte arka adalesinde hafif zorlama tespit edilmesine rağmen maç öncesi ısınmada kendini denemek istediğini, ağrısının artması üzerine riske edilmeyerek kadrodan çıkartıldığını vurgulayarak, "Yapılan 3 günlük tedaviye rağmen ağrıları tamamen geçmeyen oyuncunun takım antrenmanına katılması uygun görülmeyerek tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuz Yılport Samsunspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

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