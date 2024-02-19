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        Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek

        Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kitap Fuarı, 23 Şubat-3 Mart'ta 100'e yakın yayınevi ile 50'ye yakın yazarı okurlarla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:34 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:37
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        Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
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        Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen Kitap Fuarı, 23 Şubat-3 Mart'ta 100'e yakın yayınevi ile 50'ye yakın yazarı okurlarla buluşturacak.

        Fuarın tanıtımı amacıyla Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'ın katılımıyla Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi'nde toplantı düzenlendi.

        Vali Baydaş, burada gazetecilere, kitap fuarının şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı sunacağını söyledi.

        Şehirler açısından kitap fuarlarının çok önemli etkinlikler olduğunu ifade eden Baydaş, "Çok güzel bir organizasyon olacak. Belediyemizin öncülüğünde Valiliğimizin ve üniversitemizin desteği ile bu kitap fuarını gerçekleştirmiş olacağız. Şehrin kültür ve sosyal hayatına önemli bir katkı olacak. Önümüzdeki yıllar bunu gelenekselleştirmeye çalışacağız." dedi.

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirecekleri fuarda yazarların okuyucularla buluşacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "10 gün boyunca burada bir kültür şöleni sunmuş olacağız. Her gün söyleşiler ve imza günleri olacak. Biz inanıyoruz ki bölgemizin ve Rize'mizin problemlerini daha üst düzeyde bilgiyle donatabileceğimiz gençler çözeceklerdir. Kitap fuarlarını önemsiyoruz. Ama en çok önemsediğimiz ise bunları kalıcı olarak hayata geçirmemizdir. Bu fuara katılan ve tespit ettiğimiz gençlerimiz içerisinde çok kitap okuyanlara 500 lira değerinde hediye çeki takdim edeceğiz."

        Açılışı 23 Şubat Cuma gerçekleştirilecek fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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