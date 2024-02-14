Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çeşme Caddesi'nde İbrahim Çakar yönetimindeki 53 ABH 301 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alt yola düştü.
Sağlık ekipleri, yuvarlanma sırasında araçtan düşen Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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