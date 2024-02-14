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        Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:38
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        Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi Çeşme Caddesi'nde İbrahim Çakar yönetimindeki 53 ABH 301 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alt yola düştü.

        Sağlık ekipleri, yuvarlanma sırasında araçtan düşen Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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