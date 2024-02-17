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        Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik

        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. Üç puanı da aldık. Bundan sonra 13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak" dedi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kızılhan, çok önemli bir üç puan kazandıklarını belirterek, "90 dakika boyunca yağmur dinmedi. Taraftarlarımız susmadı. Öncelikle büyük Fenerbahçe taraftarlarını canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci olarak da takımımız çok ciddi bir mücadele verdi. Saha şartlarını hep beraber gördük. Takımımızı da hocamızı da tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye'deki statların, zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Son zamanlarda neredeyse gündemde sadece bu konuşuluyor. Çaykur Rizespor'un stadının zemininin çok kötü olduğunu biliyorduk. Tabii ki yağmur da bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Ama biz bunu diğer takımlar gibi hiçbir zaman bir pazarlık unsuru yapmadık. Bunu gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. Üç puanı da aldık. Bundan sonra 13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak. O yüzden TFF'nin özellikle maçlarda, statlarla ilgili verdiği kararları çok yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu akşam oynadığımız zeminden bahsediyorum. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak, mücadelesini verecek ve oynayacak. Bu kadar basit" dedi. "TÜRK FURBOLU ARDA KARDEŞLER VE BENZER HAKEMLERDEN ARTIK KURTULMASI GEREKİYOR" Hakem kararlarını eleştiren Kızılhan, "Bu akşam hep beraber izledik, tüm kamuoyu da gördü. Hakemin vermiş olduğu kararların, neredeyse çoğu rakip takım lehine. Yani verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, yani tamamen rakip takımın lehine verilmiş durumda. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basıyor. Hiçbir reaksiyon yok, yani olacak iş değil. Arda Kardeşler'in zaten Fenerbahçe ve camiayla ilgili bugüne kadar yapmış oldukları veya vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamaları

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 22:37 Güncelleme: 17.02.2024 - 22:37
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        Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik
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        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. Üç puanı da aldık. Bundan sonra 13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak" dedi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kızılhan, çok önemli bir üç puan kazandıklarını belirterek, "90 dakika boyunca yağmur dinmedi. Taraftarlarımız susmadı. Öncelikle büyük Fenerbahçe taraftarlarını canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci olarak da takımımız çok ciddi bir mücadele verdi. Saha şartlarını hep beraber gördük. Takımımızı da hocamızı da tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye'deki statların, zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Son zamanlarda neredeyse gündemde sadece bu konuşuluyor. Çaykur Rizespor'un stadının zemininin çok kötü olduğunu biliyorduk. Tabii ki yağmur da bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Ama biz bunu diğer takımlar gibi hiçbir zaman bir pazarlık unsuru yapmadık. Bunu gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. Üç puanı da aldık. Bundan sonra 13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak. O yüzden TFF'nin özellikle maçlarda, statlarla ilgili verdiği kararları çok yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu akşam oynadığımız zeminden bahsediyorum. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak, mücadelesini verecek ve oynayacak. Bu kadar basit" dedi. "TÜRK FURBOLU ARDA KARDEŞLER VE BENZER HAKEMLERDEN ARTIK KURTULMASI GEREKİYOR" Hakem kararlarını eleştiren Kızılhan, "Bu akşam hep beraber izledik, tüm kamuoyu da gördü. Hakemin vermiş olduğu kararların, neredeyse çoğu rakip takım lehine. Yani verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, yani tamamen rakip takımın lehine verilmiş durumda. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basıyor. Hiçbir reaksiyon yok, yani olacak iş değil. Arda Kardeşler’in zaten Fenerbahçe ve camiayla ilgili bugüne kadar yapmış oldukları veya vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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