Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 1-3

        STAT:Çaykur Didi HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Çağlar Uyarcan ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Taha, Mosci, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur (Dk. 28 Zeqiri), Muammer (Dk. 69 Gaich), Akintola (Dk. 69 Varesanovic), Minchev (Dk. 77 Mithat) FENERBAHÇE: Livakovic - Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+4 Mert Müldür), Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko (Dk. 80 Bonuccı) GOLLER: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Serdar Dursun, Dk. 65 Dzeko, Dk. 90+3 Mocsi (K.K) (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Muammer, Emirhan, Akintola, Shelvey (Çaykur Rizspor)- Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 4'üncü dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top rakip savunma oyuncusundan dönerek ceza sahası içinde Akintola'nın önünde kaldı. Akintola'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üstten dışarı çıktı. 13'üncü dakikada Szymanski'nin ceza sahası önünde yerden verdiği pasta topla buluşan Dzeko'nun ayak içi ile kalenin sağ köşesine gönderdiği şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi. 23'üncü dakikada Hojer'in ters ayağı ile yerden gönderdiği şık pasta ceza sahası yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in şutunda top kaleci Livakovic'de kaldı. 27'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın kafa ile havadan savunma arkasında gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Minchev'in, kaleye gönderdiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0. 45+1'inci dakikada Muhammet'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa, penaltı noktasında yükselerek kafa ile vuran Mocsi'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 48'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kayarak ayağı ile vuran Serdar, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan'ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda top kaleci Tarık'ın eline çarpıp ağlara gitti: 1-2. 76'ncı dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda, top yandan dışarı çıktı. 90+3'üncü dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Fenerbahçeli oyuncu Tadic'in sol kanattan havadan gönderdiği pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden İrfan Can'ın kaleye gönderdiği topa Mocsi'nin ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 1-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Çaykur Didi HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Çağlar Uyarcan ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Taha, Mosci, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur (Dk. 28 Zeqiri), Muammer (Dk. 69 Gaich), Akintola (Dk. 69 Varesanovic), Minchev (Dk. 77 Mithat) FENERBAHÇE: Livakovic - Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+4 Mert Müldür), Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko (Dk. 80 Bonuccı) GOLLER: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Serdar Dursun, Dk. 65 Dzeko, Dk. 90+3 Mocsi (K.K) (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Muammer, Emirhan, Akintola, Shelvey (Çaykur Rizspor)- Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Fenerbahçe, Süper Lig’in 26’ıncı haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 4’üncü dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top rakip savunma oyuncusundan dönerek ceza sahası içinde Akintola’nın önünde kaldı. Akintola’nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üstten dışarı çıktı. 13’üncü dakikada Szymanski’nin ceza sahası önünde yerden verdiği pasta topla buluşan Dzeko’nun ayak içi ile kalenin sağ köşesine gönderdiği şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi. 23’üncü dakikada Hojer’in ters ayağı ile yerden gönderdiği şık pasta ceza sahası yayı önünde topla buluşan Olawoyin’in şutunda top kaleci Livakovic’de kaldı. 27’nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola’nın kafa ile havadan savunma arkasında gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Minchev’in, kaleye gönderdiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0. 45+1’inci dakikada Muhammet’in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa, penaltı noktasında yükselerek kafa ile vuran Mocsi’nin şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 48’inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can’ın sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kayarak ayağı ile vuran Serdar, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 65’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan’ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dzeko’nun sert şutunda top kaleci Tarık’ın eline çarpıp ağlara gitti: 1-2. 76’ncı dakikada Tadic’in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topu kontrol eden Dzeko’nun şutunda, top yandan dışarı çıktı. 90+3’üncü dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Fenerbahçeli oyuncu Tadic’in sol kanattan havadan gönderdiği pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden İrfan Can'ın kaleye gönderdiği topa Mocsi'nin ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Dede ve torunu 1 gün arayla hayata veda etti!
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        Mikro kanser hücrelerini tespit eden 'biyosensör'
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        "Arda Güler savaşmak zorunda"
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Akademisyenlerden Erzincan'daki maden göçüğü hakkında rapor
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2'nci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2'nci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz
        Rize'de 'Red Bull Petranboard' kayak etkinliği gerçekleştirilecek
        Rize'de 'Red Bull Petranboard' kayak etkinliği gerçekleştirilecek
        Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Rize'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde balık hastalıkları ile ilgili çalışma...
        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde balık hastalıkları ile ilgili çalışma...
        Rize'de yamaçtaki ağaca çarpan otomobilden fırlayan sürücü öldü
        Rize'de yamaçtaki ağaca çarpan otomobilden fırlayan sürücü öldü
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü