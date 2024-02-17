Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 1-3 STAT:Çaykur Didi HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Çağlar Uyarcan ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Taha, Mosci, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur (Dk. 28 Zeqiri), Muammer (Dk. 69 Gaich), Akintola (Dk. 69 Varesanovic), Minchev (Dk. 77 Mithat) FENERBAHÇE: Livakovic - Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+4 Mert Müldür), Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko (Dk. 80 Bonuccı) GOLLER: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Serdar Dursun, Dk. 65 Dzeko, Dk. 90+3 Mocsi (K.K) (Fenerbahçe) SARI KARTLAR: Muammer, Emirhan, Akintola, Shelvey (Çaykur Rizspor)- Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 4'üncü dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Muhammet'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top rakip savunma oyuncusundan dönerek ceza sahası içinde Akintola'nın önünde kaldı. Akintola'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üstten dışarı çıktı. 13'üncü dakikada Szymanski'nin ceza sahası önünde yerden verdiği pasta topla buluşan Dzeko'nun ayak içi ile kalenin sağ köşesine gönderdiği şutunda kaleci Tarık topu kornere çeldi. 23'üncü dakikada Hojer'in ters ayağı ile yerden gönderdiği şık pasta ceza sahası yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in şutunda top kaleci Livakovic'de kaldı. 27'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın kafa ile havadan savunma arkasında gönderdiği topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Minchev'in, kaleye gönderdiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0. 45+1'inci dakikada Muhammet'in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa, penaltı noktasında yükselerek kafa ile vuran Mocsi'nin şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 48'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği topa kayarak ayağı ile vuran Serdar, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan'ın derinlemesine pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dzeko'nun sert şutunda top kaleci Tarık'ın eline çarpıp ağlara gitti: 1-2. 76'ncı dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda, top yandan dışarı çıktı. 90+3'üncü dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Fenerbahçeli oyuncu Tadic'in sol kanattan havadan gönderdiği pasında ceza sahası içerisinde topu kontrol eden İrfan Can'ın kaleye gönderdiği topa Mocsi'nin ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 21:26 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:26 facebook

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