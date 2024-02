Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının ardından Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İki takım için de aslında zor koşullarda oynanan bir maçtı. Öncelikle yaklaşık 100 dakika böyle ortamda mücadele eden iki takım oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Maça geldiğimiz zaman ilk yarı istediğimiz bütün şeyleri yaptık. Fenerbahçe'ye hatırladığım kadarıyla ilk yarı boyunca pozisyon da vermedik. Şuna dikkat etmemiz gerekiyordu; Fenerbahçe karşısında kazanacağımız toplar elimize geçen topları çabuk kaybetmemek, rakip kaleye taşımak, Fenerbahçe'yi geri döndürmek, bunlarda çokça başarılı olduk ve bizim adımıza ilk yarı planlarımızın tuttuğu bir ilk yarı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. "KÖTÜ GOLLER YİYEREK MAALESEF MAĞLUP OLDUK" Palut, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin ikili forvete döndüğünü belirterek, "Biraz daha direkt toplarla pozisyona girmek istediler ama bunu görmeden daha orta sahadaki üstünlüğü 3'e 2 biz aldık, sayısal manada, bunu kullanma şansımız olmadan çok kötü bir gol yedik. 1-1'den sonra da oyun asla Fenerbahçe'ye dönmedi. Ama ayağımızdaki topu vererek, vuruş da çok net bir top değildi, kötü bir gol daha yedik. Son gol bizim için pahalı bir tecrübeydi. Bütün oyuncularımız ilerideyken bir top kaybı dönüşte gol yedik. Klasiktir, rakibimize üstünlüğü vermediğimiz bir oyun, çok iyi mücadele ettiğimiz bir oyun, istediklerimizin birçoğunu gerçekleştirebileceğimiz bir oyunda çok kötü goller yiyerek maalesef mağlup olduk. Bugünün dışında bir periyottur, kötü gidiyoruz, iyi sonuçlar alamıyoruz. Son iki maçtaki mücadelemiz disiplinimiz benim için geçerli fakat acilen puanlara kavuşmamız ve ligin seviyesinde olmayan hatalardan çok çabuk bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Öncelikle kendi oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden, dediklerimi yapmaya çalıştıklarından dolayı kutluyorum, mağlup olsalar bile. Fenerbahçe'yi de bu koşullardaki galibiyetinden dolayı kutluyorum" diye konuştu. İSMAİL KARTAL: AĞIR ZEMİNDE BAZI OYUNCULAR ADAPTE OLAMADI Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerine her iki takımın oyuncularını tebrik ederek başladı. Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylesine ağır ve kötü bir zeminde her iki takımın oyuncuları da futbol oynamaya çalıştılar. Hiç kimse oyunu çirkinleştirmeye çalışmadı. İlk devre sahanın bazı bölümlerinde yer alan su birikintilerine bazı oyuncularımız adapte olamadı. İkinci yarı daha elverişli, daha iyi mücadele edecek oyuncuları sahaya sürdük. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha fazla iki mücadele kazanan taraf bizdik. İkili mücadelelerde ikinci topları aldık ve kazanmasını bildik. Bugün buradan 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Ama yine söylüyorum, rakip takım Rizespor çok iyi bir takım. Futbolcularını, hocalarını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Onlar da bugün kazanmak için her şeyi yaptılar. Biz de yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Sonuç olarak kazandığımız için oyuncularımı ve her iki takımın oyuncularını bahaneye sığınmayıp, mücadele ettikleri için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. "BUGÜN YAPTIĞIMIZ HAMLELER YERİNİ BULDU" İkinci yarı mücadele gücü yüksek oyuncular ile maçı kazandıklarını dile getiren Kartal, "Maç oynanırken biz teknik direktörler, oyunda yenik duruma düştüğümüzde oyunu nasıl kendi lehime çevirebiliriz diye düşünüyoruz. Yaptığımız hamleler, oyuna soktuğumuz oyuncular bazen yerini buluyor bazen olmuyor. Bugün bu yaptığımız hamleler yerini buldu. İnandığımız ve mücadele edeceğini düşündüğümüz oyuncular oyuna girdi. Bu kötü zeminde bizim ikinci yarı daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Mücadele gücü yüksek oyuncuları oyuna alarak biz hem oyunu dengeleyip lehimize çevirdik ve maçı bu şekilde kazandık" dedi. "SAHALARIMIZA DAHA İYİ BAKABİLİRİZ" TFF'nin VAR kayıtlarını bu haftadan itibaren paylaşacak olmasına dair görüşleri sorulan Kartal, "Bence bütün takımlar için kafalardaki soru işaretleri ortadan kaldırır. Bu güzel bir gelişme. Şeffaf bir açıklama ve herkes için objektif olacağını düşünüyorum. Sahalara gelince de şimdi gerçekten Rize yağış alan bir bölge, her taraf yemyeşi yani sonuçta bu sahaların burada da daha güzel olması gerekir. Bu sahalarımıza daha iyi bakabiliriz. Federasyonla kulüplerimiz birlikte ortak bir kararla birbirlerine verecekleri destekle bu sorunu gidebiliriz.Türk futbolunun gelişimi ve geleceği için buna ihtiyacımız var. Türkiye Süper Ligi'nde 20 takımın neredeyse en az yarıdan fazlasının sahası çok kötü. O zaman biz bu futbolu ne kadar ve nasıl ileriye götüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - İsmail Kartal açıklamalar - İlhan Palut açıklamalar

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 23:03 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL