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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde balık hastalıkları ile ilgili çalışmalar sürüyor

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Kayış, 20 yılı aşkın zamandır bölgede balık hastalıklarının tespiti ve önlenmesi alanında ciddi katkı sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:51
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde balık hastalıkları ile ilgili çalışmalar sürüyor
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        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Kayış, 20 yılı aşkın zamandır bölgede balık hastalıklarının tespiti ve önlenmesi alanında ciddi katkı sunduklarını bildirdi.

        Kayış, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli sorunlardan birinin hastalıkların tespiti ve bunlarla mücadele olduğunu belirtti.

        Yoğun üretim süreçlerinde balık hastalıkları nedeniyle ciddi kayıplar yaşandığını vurgulayan Kayış, "Balık hastalıklarının önlenmesi, daha sonrası için doğru teşhis ve tedavi çok önemlidir." ifadesini kullandı.

        Kayış, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı olarak 20 yılı aşkın zamandır bölgede balık hastalıklarının tespiti ve önlenmesi alanında ciddi katkı sunduklarının altını çizerek, "Özellikle alabalık yetiştiriciliği yapılan işletmelerde bakteriyel ve paraziter hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda işletmelere destek oluyoruz. Sadece bölgemize değil, komşu ülke Gürcistan'a da bu konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Su ürünleri yetiştiricilerinin hastalıklar konusunda üniversiteye yaptıkları başvuruların kısa sürede değerlendirilip raporlandığını ve tedavi sürecinin nasıl olacağına ilişkin detaylı bilgi verildiğini aktaran Kayış, şunları kaydetti:

        "Balık hastalıkları alanında 2 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi, donanımlı laboratuvar desteği ile bu hizmeti sunmaktayız. Asli görevimiz olan akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri ile yeni araştırmacıların yetişmesine ve sorunların çözümüne katkı sunmaktayız. Balık patojenlerinin tanımlamaları, bu patojenlerin anti-mikrobiyal direnç durumları, balıklarda korunma amaçlı aşı uygulamalarının nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği gibi konularda bilgilendirme hizmeti vermekteyiz."

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