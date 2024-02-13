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        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:58
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        Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP A-B 1500 lira, maraton 500 lira, kapalı deniz ve dağ 450 lira, kale arkası 300 lira, misafir bileti ise 390 lira olarak belirlendi.

        İl Güvenlik Kurulu kararı gereği, son 21 gün içerisinde rakip takım ve farklı takım logolu ve logosuz kartını iptal edip Çaykur Rizespor takım logolu kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacak.

        Ev sahibi takım tribününe sadece Çaykur Rizespor logolu kartlarla bilet satın alınabileceği vurgulanan açıklamada, "Misafir takım logolu kartlar, sadece misafir takım tribününden bilet satın alabileceklerdir. Bilet transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. Engelli biletleri maç günü stadyum gişelerinden tanımlanacaktır. Bir taraftar, farklı kimlik numaraları girerek en fazla 5 bilet alma hakkına sahip olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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