Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 460 gençlik merkezi, 320 genç ofis ve 850 Kredi Yurtlar Kurumunda 950 bin üniversiteli gence ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Bak, partisinin Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Rize'nin her zamanki gibi coşkulu şekilde seçimlere hazır olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerde Rize'nin sandıkları patlatmasını istediğini dile getiren Bak, "Gençlik ve Spor Bakanı olarak kabinede, Türkiye Yüzyılı kabinesinde Rize'mizi, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençlik ve spor yatırımlarını takip ediyoruz ve ülkenin gençleri için hizmete devam ediyoruz. 460 gençlik merkezimizde, 320 genç ofisimizde ve 850 Kredi Yurtlar Kurumunda toplam 950 bin üniversiteli gencimize ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Bak, yoğun tempo içinde Rize'ye enerji almaya geldiklerini belirterek, "Sizlerden enerji almaya geldik, coşkunuzu almaya geldik. Sizlerin sevgisini almaya geldik." ifadesini kullandı.

Herkesi üzen 6 Şubat depremlerinde 53 bine yakın kişinin vefat ettiğini, 120 bine yakın vatandaşın da yaralandığını anımsatan Bak, şöyle devam etti:

"Kabinedeki bütün üyeler gibi bizim de deprem bölgesinde çok yoğun bir çalışmamız var. Orayı ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da geçen hafta oradaydı. Maraş'ta, Adıyaman'da, Antep'te, Hatay'da her noktada yapılan hizmetleri, yapılan yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyor. Evet bir söz var, pankartları görmüşsünüzdür, 'Babalar sözünü tutar.' Recep Tayyip Erdoğan bu. Recep Tayyip Erdoğan söz verdi mi, sözünü tutar. Sözünün arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durur."

Katılımcılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileten Bak, Rize'de yerel seçimlerde 18 belediyenin tamamını almak için çalışacaklarını dile getirdi.

Rize'de, "Uzun adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 18'de 18 yaptı. Size selam gönderiyor." diyebilmeleri gerektiğini belirten Bak, konuşmasını "Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır. Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan." sözleriyle tamamladı.

- "Türk siyasetinin en temel sorunu, muhalefet sorunudur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye'de 22 yıldır gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti'nin ipi göğüslediğini söyledi.

Seçimlerin önemine işaret eden Yazıcı, "Milletimiz, mecliste temsil edecek temsilcileri seçerken asla şaşmaz, muhasebe yapar, elbette eleştiri varsa onu da münasip şekilde dile getirir, ifade eder ama oyunu kullanırken birçok şey arasında kim iş yapar, kim üretiyor, kimin vizyonu var ona bakar. AK Parti ile bu alanda yarış yapacak kimse yok." dedi.

Yazıcı, Türk siyasetinin en temel sorununun muhalefet sorunu olduğunu vurgulayarak, "Muhalefet elbette ki iktidar karşısında vizyon ortaya koyacak, rekabet yarışını projelerle donatacak. Ufuk ortaya koymak suretiyle alternatif olabilecek bir kanaat oluşturması, güven tesis etmesi lazım, maalesef bu yok." diye konuştu.

AK Parti'nin, Türkiye'ye hizmet etmeye odaklanmış çok değerli bir lideri olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biri, 'Ne yaptınız?' derse, ona Temel'in böyle bir soruya vereceği cevapla, 'Ne yapmadı ki?' deyin ve defteri açın baksın. Aklına ne gelirse... Eğitim, sağlık, ulaştırma, bayındırlık, savunma sanayinde, Türkiye'nin itibarını artıracak dış politik davranış biçimlerine varıncaya kadar hangi konu aklınıza gelirse oturun masanın üzerine koyun, Türkiye'nin kazanımlarını yazın. Buradan söylediğimizin ne denli gerçek olduğunu göreceksiniz."

Yazıcı, parti içi bayrak yarışının tamamlandığını dile getirerek, "Bu bir hizmet yarışıdır. Bu konuda da en güzel uygulamaları yapan ve bunu da kuralla uygun bir şekle dönüştüren tek parti var, o da AK Parti'dir. Süreç bitti, aday belirlendi. Kesinlikle 'ama, fakat, lakin' demeden aday olarak belirleyen arkadaşlarımızla birlikte başarıya odaklanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin, Ardeşen Belediye Başkan adayı Sait Yaşıyan, Pazar Belediye Başkan adayı Ekrem Kılıç, Çayeli Belediye Başkan adayı İshak Karahan, Çamlıhemşin Belediye Başkan adayı Ömer Altun, Hemşin Belediye Başkan adayı Halim Kazım Bekar, Kalkandere Belediye Başkan adayı Mehmet Yılmaz, Derepazarı Belediye Başkan adayı Şaban Kalça, İyidere Belediye Başkan adayı Saffet Mete, Güneysu Belediye Başkan adayı Rıfat Özer, İkizdere Belediye Başkan adayı Abdi Ekşi, Fındıklı Belediye Başkan adayı Gürkan Kutluata, Kendirli Belde Belediye Başkan adayı Alaettin Serdar, Muradiye Belde Belediye Başkan adayı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belde Belediye Başkan adayı Hasan Kara, Madenli Belde Belediye Başkan adayı Bayram Ali Sarı, Büyükköy Belde Belediye Başkan adayı Hamza Saruhan, Tunca Belde Belediye Başkan adayı Ramazan Topçu, katılımcıları selamladı.