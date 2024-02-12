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        Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı

        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, ocak ayında 85 bin 794 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:54
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        Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı
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        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, ocak ayında 85 bin 794 yolcu kullandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        DHMİ verilerine göre, ocak ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 13 olmak üzere toplam 616 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 85 bin 794 yolcu yararlandı.

        Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 628 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

        DHMİ, geçen yılın aynı dönemine göre, taşınan yolcu sayısının yüzde 20 arttığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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