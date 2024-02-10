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        Bakan Bak: Cumhur İttifakı´nın gücünü tüm Türkiye´ye duyuracağız (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:50
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        Bakan Bak: Cumhur İttifakı´nın gücünü tüm Türkiye´ye duyuracağız (2)
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        AKPARTİ RİZE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Artvin belediye başkan adayları toplantısının ardından partisinin Rize belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Rize Kapalı Spor Salonu´nda gerçekleştirilen törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı İhsan Alkan, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

        'DEPREM BÖLGESİNDE ÇOK YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

        Burada konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rize her zamanki gibi coşkulu, her zamanki gibi seçimlere hazır. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Gençlik ve Spor Bakanı olarak Türkiye Yüzyılı kabinesinde Rize´mizi, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında gençlik ve spor yatırımlarımızı takip ediyoruz ve orada ülkenin gençleri için hizmete devam ediyoruz. 460 tane gençlik merkezimizde, 320 tane genç ofisimizde ve 850 tane kredi yurtlar kurumunda toplam 950 bin üniversiteli gencimize ev sahipliği yapıyoruz. 6 Şubat depremini yaşadık hepimiz çok üzüldük. Tabi kabinedeki bütün üyeler gibi bizim de deprem bölgesinde çok yoğun bir çalışmamız var. Orayı ayağa kaldırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Maraş´ta, Antep'te, Hatay'da her noktada yapılan yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyor" dedi. 

        '31 MART'TA YİNE DESTAN YAZACAĞIZ'

        Hemşehrilerinden sinerji aldıklarını da kaydeden Bakan Bak, "Evet, pankartlarda bir söz var, 'babalar sözünü tutar', işte Recep Tayyip Erdoğan budur. Recep Tayyip Erdoğan söz verdiyse sözünü tutar. Sözünün arkasında Kaçkar Dağları gibi dik durur. Şimdi bizim de buradan söz vermemiz lazım. 31 Mart'ta Rize olarak 18'de 18 yapmamız lazım ve şunu söylememiz lazım; `uzun adam Recep Tayyip Erdoğan, Rize 18'de 18 yaptı, size selam gönderiyor´. Birazdan adaylarımız açıklanacak ve onlarla bu güzel teşkilatla hep beraber sahada olacağız. Yine Rize olarak 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağız. İnşallah buradan Recep Tayyip Erdoğan'a güzel haberler göndereceğiz. Tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır. Türkiye senden yanadır. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Sizi çok seviyoruz Rize, sizden enerji alıyoruz" diye konuştu.

        ADAYLAR TANITILDI

        Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından, AK Parti´nin Rize belediye başkan adayları tanıtıldı. Adaylar şöyle:

        "Rahmi Metin (Rize), Halim Kazım Bekar (Hemşin), Şaban Kalça (Derepazarı), Ömer Altun (Çamlıhemşin), Abdi Ekşi (İkizdere), Saffet Mete (İyidere), Mehmet Yılmaz (Kalkandere), Gürhan Kutluata (Fındıklı), Rıfat Özer (Güneysu), Ekrem Kılıç (Pazar), Said Yaşayan (Ardeşen), Ramazan Topçu (Tunca), İshak Karahan (Çayeli), Hamza Saruhan (Büyükköy) Bayram Ali Sarı (Madenli), Musa Süreyya Balcı (Muradiye), Alaettin Serdar (Kendirli), Hasan Kara (Salarha)"

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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