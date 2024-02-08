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        Çaykur Rizespor, David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan ayrılan 28 yaşındaki David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:40
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        Çaykur Rizespor, David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
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        Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan ayrılan 28 yaşındaki David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan David Akintola'yı kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Çaykur Rizespor´umuz bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola´ya "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."

        DHA-Spor - Türkiye-Rize -

        2024-02-08 00:38:04

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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