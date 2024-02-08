Çaykur Rizespor, David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan ayrılan 28 yaşındaki David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan ayrılan 28 yaşındaki David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan ayrılan David Akintola'yı kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Çaykur Rizespor´umuz bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola´ya "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."
DHA-Spor - Türkiye-Rize -
2024-02-08 00:38:04
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