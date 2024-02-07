Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.