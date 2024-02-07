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        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:34
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        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı kadrosuna kattı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon Adana Demirspor forması giyen David Akintola ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet David Akintola kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz David Akintola'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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