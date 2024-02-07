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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden ikisi tutuklandı

        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:52
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden ikisi tutuklandı
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 29 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 21 kişiden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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