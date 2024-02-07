Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden ikisi tutuklandı

Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 29 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

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