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        Rize-Artvin Havalimanı kulesi kanser riski farkındalığı için mor ışıkla aydınlatıldı

        Rize-Artvin Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, kanser riskine ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:30 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:39
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        Rize-Artvin Havalimanı kulesi kanser riski farkındalığı için mor ışıkla aydınlatıldı
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        Rize-Artvin Havalimanı hava trafik kontrol kulesi, kanser riskine ve erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) onayı ve Rize İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmasıyla, Rize-Artvin Havalimanı'nın çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" farkındalık etkinlikleri kapsamında mora büründü.

        Gece boyunca kulenin mor ışıkla aydınlatılması ve "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yazısı ile kanserde erken tanının önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, yazılı açıklamasında, "2024 yılını kanserle mücadelede altın yıl ilan ettik. Hem farkındalık çalışmalarımız hem de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) personellerimizin ücretsiz kanser tarama çalışmaları son sürat devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

        Kanserden korunmanın herkesin hakkı olduğunu belirten Tepe, şunları kaydetti:

        "Sizi de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak hizmet veren KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) başvurarak ücretsiz kanser taramalarınızı yaptırmaya bekliyoruz."

        Tepe, bölgenin en önemli simgelerinden olan ve deniz dolgusu üzerine inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nda farkındalık çalışması yaptıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, DHMİ Genel Müdürlüğüne ve çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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