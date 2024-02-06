Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kar kütlesinin yamaçtan dereye düşme anı cep telefonuyla görüntülendi

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yamaçtan kar kütlesinin dereye düşme anı telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kar kütlesinin yamaçtan dereye düşme anı cep telefonuyla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yamaçtan kar kütlesinin dereye düşme anı telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ayder Yaylası'nda yamaçta biriken kar, Gelintülü Şelalesi üzerinden kayarak Ayder Deresi'ne düştü.

        Kar birikintisinin düşme anı, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı!
        Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma! 2 ölü, 3 yaralı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor

        Benzer Haberler

        Rize-Artvin Havalimanı kulesi kanser riski farkındalığı için mor ışıkla ayd...
        Rize-Artvin Havalimanı kulesi kanser riski farkındalığı için mor ışıkla ayd...
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı devam ediyor
        Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor - Konyaspor: 0-0
        Çaykur Rizespor - Konyaspor: 0-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig