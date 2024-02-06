Rize'de kar kütlesinin yamaçtan dereye düşme anı cep telefonuyla görüntülendi
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yamaçtan kar kütlesinin dereye düşme anı telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı turizm merkezi Ayder Yaylası'nda yamaçtan kar kütlesinin dereye düşme anı telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ayder Yaylası'nda yamaçta biriken kar, Gelintülü Şelalesi üzerinden kayarak Ayder Deresi'ne düştü.
Kar birikintisinin düşme anı, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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