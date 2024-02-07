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        Kaçkarlar'da kış sporları için 4 rota oluşturuldu

        MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de spor turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçelerden İkizdere'nin Ovit Dağı ve Cimil Yaylası, Güneysu'nun Handüzü Yaylası ile Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası'ndaki Galer Düzü mevkisinde kış sporları rotası oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:16
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        Kaçkarlar'da kış sporları için 4 rota oluşturuldu
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        MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize'de spor turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçelerden İkizdere'nin Ovit Dağı ve Cimil Yaylası, Güneysu'nun Handüzü Yaylası ile Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası'ndaki Galer Düzü mevkisinde kış sporları rotası oluşturuldu.

        Helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sporuyla Avrupa'da adını duyuran ve sporcuların ilk tercihleri arasındaki Kaçkar Dağları'nda yeni rotalar belirlendi.

        Çalışmalar kapsamında ilk etapta, Galer Düzü mevkisi ve Handüzü Yaylası'ndaki rotalara, snow-track (paletli kar aracı) yerleştirildi.

        Bölgede çeşitli noktalarda Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen sosyal tesis ve konaklama yerleri, sporculara, doğa tutkunlarına ve turistlere hizmet vermeye başladı.

        Çalışmalar sayesinde kış sporu yapan profesyonellerin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor.

        - "Denizi görerek kaydığınız çok nadir yerlerden biri"

        Vali İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, Türkiye'de karın en uzun süre kaldığı yerlerden birinin Kaçkar Dağları olduğunu söyledi.

        Rize'de dağların altyapısını planlayarak kış sporları özelinde kullanılmasını planladıklarını belirten Baydaş, "Muhteşem yerlerimiz, marka değerlerimiz var. Ovit, Cimil, Handüzü, Ayder ve üzerindeki yaylaların tamamı, Galer Düzü onlardan bir tanesi. Özellikle Galer Düzü, kayaklı koşunun tescilli olduğu, sporcu yetiştirilen bir yer. Altyapıları geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

        Baydaş, kış sporlarında en önemli ihtiyacın snow-track olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

        "Snow-track alımını gerçekleştirdik. Yakın zamanda kurulumu gerçekleştirilecek. Bunlar adım adım gerçekleşecek. Turizm sezonunu, sıkışmış olduğu bahar yaz döneminden 12 aya yaymanın yolunu bulacağız. Faaliyetleri zamanla gerçekleştirdiğimizde hem turizm sezonumuzu 12 aya çıkarmış olacağız hem kış turizmiyle ilgili ciddi ivme yakalamış olacağız hem de spor turizmiyle, ağırlıklı kış turizm sporları olmak üzere yeni bir ivme yakalamış olacağız."

        Herkesi Rize'nin doğa güzelliğini görmeye davet eden Baydaş, "Rize her mevsim, yaz kış görülmesi gereken cennet bir mekan. Bu dağlarda heyecan sporlarının çok ciddi taliplisi, meraklısı var. Belki de dünyada en güzel mekan, doğal ortam, el değmemiş kar, muhteşem, çok güzel bir görsel şölen... Denizi görerek kaydığınız çok nadir yerlerden biri. Bunun da gelişmesi ve yerel unsurların biraz daha bu işe dahil olması gerekiyor." diye konuştu.

        Baydaş, herkesin bu işi sahiplenmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Kış kültürüne alışmamız gerekiyor. Yollarımız, tesislerimiz, ekipmanlarımızla alışmamız gerekiyor. Türkiye'de ve dünyada çok kısa mesafede aynı anda kano ve rafting yapıp, çıkıp yukarıda kayak yapabileceğiniz çok nadir yerler var. Turizme dayalı sporun her çeşidinin çok kısa, 40 dakikalık mesafede gerçekleşebileceği bir yer. Heliski bunlardan bir tanesi, kar motorları ile gezi, snowboard bunlardan bazıları. Biz buna kayaklı koşu, dağ kayağı, Alp disiplinini ekleme gayretindeyiz."

        - "Nitelikli turizmin oluşması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz"

        Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kentte her dönem adeta dört mevsimin yaşanabildiğini vurgulayarak, "Deniz ile dağ arasında, bir tarafta yüzerken bir tarafta kayak yapabileceğimiz aylar yakalıyorsunuz. Özellikle mayıs, haziranda bu coğrafya, çok nadide bir coğrafya. Yağmur, dağların olması, küçük bir coğrafyada dağlar ile deniz arasına sıkışmış olmak, bakış açınıza göre bir dezavantajdan avantaja dönüşebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Rize'de çok ciddi etkinlikler yapıldığını dile getiren Metin, şunları kaydetti:

        "Yeni dönemde kış turizmiyle ilgili daha güzel turizm potansiyeli yaşatacağız vatandaşlarımıza. Turizmi geliştirirken, tabiata saygılı geliştirmemiz lazım. Çünkü insanlarımız bizim açtığımız oteller, tesisler için buraya gelmiyor. Bu tabiatı gezmişken otellerimizde kalıyor. Her dem tabiatın organik yapısını, doğallığını bozmadan, tabiata saygılı bir şekilde turizmi geliştirmemiz lazım. Bu yolda ilerlemesi ve kitle turizminden ziyade Rize'de nitelikli turizmin, katma değeri yüksek bir turizmin oluşması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz."

        - Bölge sporcuları gelişmelerden memnun

        Dağcı Adnan Er, Türkiye'de rakımın en hızlı yükseldiği Rize'de dağların denize çok yakın, kar kalitesinin de yüksek olduğunu söyledi.

        Kayak yaparken 180 derece manzarada deniz ve dağların izlenebileceği inanılmaz anlar yaşandığını ifade eden Er, "Kış sporları için inanılmaz bir alan. Handüzü Yaylası, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından sertifikalandırıldı. Güzel planlanırsa kış sporları için çok önemli bir merkez olacaktır." dedi.

        Handüzü Yaylası'nda snow-board yapan Babür Vatansever de Rize'deki birçok dağı gezerek keşfettiklerini anlatarak, "Özellikle tesislerin olmadığı yerlerde, bazı araçlarla yükseklere çıkıp hiç el değmemiş yerlerde kayak yapıyoruz. Helikopter kullanılarak Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yapılıyor. Handüzü yeni yeni duyuluyor. Snowboard tutkunları için toz karın tadını çıkarmak ihtiyaç haline geldi. Bölgeye gelen kayakçılar, üst düzey kayakçı. Tek beklentileri kaliteli kar ve bunu burada bulabiliyorlar." diye konuştu.

        Uluslararası dağ kayağı organizatörü Orhan Karal ise Rize'nin kendileri için çok büyük fırsatlar sunan dağlara sahip olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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