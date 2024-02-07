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        Haberler Gündem 3. Sayfa Böyle evlat olmaz olsun: Bartın'da 23 yaşındaki Umut Can Alay tartıştığı annesini öldürdü - Güncel haberler

        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!

        Bartın'da, 23 yaşındaki Umut Can Alay, tartıştığı annesi 52 yaşındaki Hatice Alay'a, av tüfeğiyle ateş açtı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:19
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        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
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        Bartın'da olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Topluca köyü Esenpınar mevkiindeki evde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay (23), akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı.

        ANNESİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI SABIKALI ÇIKTI

        Gözaltına alınan Umut Can Alay'ın 'cinsel istismar' suçundan bir süre cezaevinde yattığı, 1 yıl önce de tahliye edildiği öğrenildi.

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