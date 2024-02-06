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        Rize'de, 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 1'i ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:59
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        Rize'de, 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
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        Rize'de 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 1'i ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 25 Temmuz 2023'te Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada Halil İbrahim Ak ve Sedat Semavi Sarı'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mücahit K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.E.K. ve S.M.K. ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Halil İbrahim Ak ve Sedat Sarı'nın yakınları duruşmayı izledi.

        Sanık Mücahit K. savunmasında, olay günü bıçağı rastgele salladığını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Bu olaydan bir gün önce telefon ile arandım. Beni arayan şahıs bana bir takım sorular sordu ve hakaret etti. Üçüncü gün kuzenim C.K. ile birlikte düğünüm nedeniyle bir takım görüşmeler için dışarıdaydım. Beni yine aradı ve tekrar Buluşalım.' dedi. Bu kez telefonda daha ılımlı konuştu ve bana 'Kardeşim.' diye hitap etti. Ben meşgul olduğumu eve geçtiğimde kendisine haber vereceğimi söyledim."

        Şahsın tekrar kendisini aradığını anlatan Mücahit K, ifadesini şöyle sürdürdü:

        "Evin altında olduğunu söyleyince elimdeki bıçakla dışarıya çıktım. Bu sırada bıçağı belime koymuştum. Karşımdaki daireden de M.E. dışarıya çıktı. Ben aşağıya indiğimde Halil İbrahim Ak tek başına beni bekliyordu ve bana ilk olarak mesajı sordu. Ben de ona mesajlaşmaları gösterirken araçtan bir kişi daha inerek yanımıza geldi ve 'masal anlatma' diyerek elini omuzuma koydu. Bu sırada M.E. apartmandan çıktı ve yanımıza geldi. Halil İbrahim AK, M.E'ye 'Bakışlarını üzerimden çek.' dedi. Bu sırada bana yumruk attılar ve gözlerim karardı. Normalde gözlük takarım ancak olay sırasında gözlüğüm yanımda yoktu. Olay sırasında birisinin 'Silahı getirin.' dediğini duydum. Yumruğu yedikten ve onu duyduktan sonrasını hatırlamıyorum ancak ben bir kişinin elinde silah olduğunu zannettim. Yere düşmüştüm. Bıçağı rastgele salladım. Amacım kardeşimi korumaktı. Bu olay nedeniyle pişmanım."

        Sanık Mücahit K'nin kardeşi müşteki sanık M.E.K. ise olay günü abisinin evden çıktıktan sonra kendisinin arkasından çıktığını belirterek, ağabeyinin darbedildiğini düşünerek saldırdığını, bir kişinin silah çektiğini hatırladığını belirtti.

        Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mücahit K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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