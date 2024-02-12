Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 35-30 yendi.

        Köyceğiz Belediyespor, Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 18-15 önde tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanından merak edilen soruya cevap... Bu hafta hava nasıl olacak?
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı

        Benzer Haberler

        Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı
        Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı
        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt'ten Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgil...
        Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt'ten Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgil...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de belediye başkan adayları tanıtım töreni...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de belediye başkan adayları tanıtım töreni...
        Bakan Bak: Cumhur İttifakı´nın gücünü tüm Türkiye´ye duyuracağız (2)
        Bakan Bak: Cumhur İttifakı´nın gücünü tüm Türkiye´ye duyuracağız (2)
        Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi Rize'de toprağa verildi
        Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi Rize'de toprağa verildi