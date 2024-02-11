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        Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt'ten Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgili açıklama:

        Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, EMS Yapı Sivasspor maçının 69'uncu dakikasında yüzüne gelen sert top nedeniyle hastaneye kaldırılan Benhur Keser'in yapılan tetkiklerde önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:08
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        Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt'ten Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgili açıklama:
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        Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, EMS Yapı Sivasspor maçının 69'uncu dakikasında yüzüne gelen sert top nedeniyle hastaneye kaldırılan Benhur Keser'in yapılan tetkiklerde önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türüt'ün şu görüşlerine yer verildi:

        "EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 69. dakikasında serbest vuruştan gelen sert topun yüzüne çarpması ile yerde kalan ve hastaneye kaldırılan futbolcumuz Benhur Keser'in yapılan acil muayene ve tetkiklerinde önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Takımla birlikte Rize’ye dönen futbolcumuzun klinik takibi sürmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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