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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:04
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

        Ligde geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Muammer Sarıkaya ve Akintola ise kafileye dahil edildi.

        Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a gidecek.

        Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 1-1 tamamlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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