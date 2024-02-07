Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de çığ düşme anı kamerada

        RİZE'nin Çayeli ilçesindeki dağlık bölgede çığ düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de çığ düşme anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'nin Çayeli ilçesindeki dağlık bölgede çığ düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı İncesu köyünde de sabah saatlerinde çığ düştü. Köylüler, yürüdükleri sırada fark ettikleri çığ düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, büyük gürültüyle dağdan inen kar kütlesinin düştüğü ve bölgenin hızla beyaz örtüyle kaplandığı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Rize Valiliğinden çığ riski uyarısı
        Rize Valiliğinden çığ riski uyarısı
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden ikisi t...
        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden ikisi t...
        Kaçkarlar'da kış sporları için 4 rota oluşturuldu
        Kaçkarlar'da kış sporları için 4 rota oluşturuldu
        Rize'de iş makinesi operatörü çığ düşmesi sonucu yaralandı
        Rize'de iş makinesi operatörü çığ düşmesi sonucu yaralandı
        Rize'de, 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına...
        Rize'de, 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılanmasına...
        Rize'de kar kütlesinin yamaçtan dereye düşme anı cep telefonuyla görüntülen...
        Rize'de kar kütlesinin yamaçtan dereye düşme anı cep telefonuyla görüntülen...