Rize'de çığ düşme anı kamerada

İlçede kar yağışı etkili olurken, özellikle yüksek kesimlerde de kar kalınlığı arttı. İlçeye bağlı İncesu köyünde de sabah saatlerinde çığ düştü. Köylüler, yürüdükleri sırada fark ettikleri çığ düşme anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, büyük gürültüyle dağdan inen kar kütlesinin düştüğü ve bölgenin hızla beyaz örtüyle kaplandığı yer aldı.

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