Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonları

        Rize'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uyuşturucu operasyonları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde 1 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, tespit edilen şüphelilerin araç, ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 kilo 296 gram sentetik uyuşturucu, 555 gram kubar esrar, 346,21 gram toz esrar, 94 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca, 34 mermi ve hassas terazi ele geçirildiği vurgulandı.

        Operasyonlarda 90 kişi hakkında işlem yapıldığı, mahkemeye sevk edilen 20'sinin ise tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası hava koşulları nedeniyle ertelendi
        Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası hava koşulları nedeniyle ertelendi
        Çaykur Rizespor'un Macar oyuncusu Mocsi, yapacakları Sivasspor maçını değer...
        Çaykur Rizespor'un Macar oyuncusu Mocsi, yapacakları Sivasspor maçını değer...
        Çaykur Rizespor, David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Çaykur Rizespor, David Akintola ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti
        Çaykur Rizespor, Adana Demirspor'dan David Akintola'yı transfer etti
        Rize'de çığ düşme anı kamerada
        Rize'de çığ düşme anı kamerada
        Rize Valiliğinden çığ riski uyarısı
        Rize Valiliğinden çığ riski uyarısı