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        Rize Valiliğinden çığ riski uyarısı

        Rize Valiliği, çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:14
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        Rize Valiliğinden çığ riski uyarısı
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        Rize Valiliği, çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yüksek sıcaklıklara bağlı iç ve yüksek kesimlerde ani kar erimeleri meydana gelmesinin beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Oluşabilecek heyelan, sel, taşkın ve çığ tehlikesine karşı, ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Kar erimeleri nedeniyle akarsu debilerinde artış görülebileceği ve yine kar kütlesi içerisinde katman boşlukları oluşturabileceği ve bu nedenle çığ riskinin artacağı öngörülmektedir."

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