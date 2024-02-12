Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine seyir halindeki Özgür Demirbağ (36) idaresindeki 34 PL 7470 plakalı otomobil, İyidere ilçe hükümet konağı karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrildi.
Kazada sürücü Özgür D. ile otomobilde bulunan Nurhayat Ç. (44), Zeynep D. (3), Ayşe Melike D. (33) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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