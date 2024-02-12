Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 00:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine seyir halindeki Özgür Demirbağ (36) idaresindeki 34 PL 7470 plakalı otomobil, İyidere ilçe hükümet konağı karşısında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrildi.

        Kazada sürücü Özgür D. ile otomobilde bulunan Nurhayat Ç. (44), Zeynep D. (3), Ayşe Melike D. (33) yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakanlık harekete geçti
        Bakanlık harekete geçti
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        ABD'den İsrail'e 'Refah operasyonu' uyarısı
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Dünyanın ilk uçan taksisi Dubai'de
        Alanya çelmesi!
        Alanya çelmesi!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt'ten Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgil...
        Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt'ten Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgil...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de belediye başkan adayları tanıtım töreni...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de belediye başkan adayları tanıtım töreni...
        Bakan Bak: Cumhur İttifakı´nın gücünü tüm Türkiye´ye duyuracağız (2)
        Bakan Bak: Cumhur İttifakı´nın gücünü tüm Türkiye´ye duyuracağız (2)
        Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi Rize'de toprağa verildi
        Hayatını kaybeden futbolcunun cenazesi Rize'de toprağa verildi
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
        Rize'de uyuşturucu operasyonları
        Rize'de uyuşturucu operasyonları