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        Rize'de kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 13.02.2024 - 20:40
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        Rize'de kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi altına alındı.

        Y.S'nin kullandığı 55 PK 042 plakalı kamyonet, Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu Makvala Pakşadze'ye (56) çarptı.

        Yaralanan Pakşadze, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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