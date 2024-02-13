Rize'de kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi altına alındı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi altına alındı.
Y.S'nin kullandığı 55 PK 042 plakalı kamyonet, Işıklı Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Gürcistan uyruklu Makvala Pakşadze'ye (56) çarptı.
Yaralanan Pakşadze, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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