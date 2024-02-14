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        Rize'de yamaçtaki ağaca çarpan otomobilden fırlayan sürücü öldü

        RİZE'de rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çıktığı yamaçta ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan sürücü Yaşar Çakar (75) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:25
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        Rize'de yamaçtaki ağaca çarpan otomobilden fırlayan sürücü öldü
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        RİZE'de rampadan inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çıktığı yamaçta ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan sürücü Yaşar Çakar (75) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Dağsu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çakar´ın rampadan inerken kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp karşı yamaçtaki ağaca çarptı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücü, araçtan fırlayarak asfalta savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yaşar Çakar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakar´ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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