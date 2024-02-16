Rize'de 'Red Bull Petranboard' kayak etkinliği gerçekleştirilecek Yerli halk tarafından 'Lazboard' veya 'Petranboard' ismiyle bilinen kayak etkinliği, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Petran Yaylası'nda 25 Şubat günü gerçekleştirilecek. Red Bull tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Red Bull Petranboard'da katılımcılar, 175 metre uzunluktaki yamaca kurulacak yarışma pistini en önde bitirmek için yarışacak. Snowboard'un atası olarak bilinen Petranboard yerel halk tarafından anlatılan hikayeler göre; ilk olarak yetişkinlerin dışardayken namaz kılmak için kullandıkları üzme tahtasını küçük bir çocuğun kaymak için kullanmasıyla ortaya çıkıyor. Yılın 7 ayı karla kaplı olan Meşeköy Köyü'nün halkı, tahtayı bir ulaşım aracı olarak da kullanabileceklerini böylece fark ediyor. 2008 yılından bu yana İkizdere Kaymakamlığı, Meşeköy Köyü Muhtarlığı ve Petran Derneği iş birliği ile düzenlenen şenlikler, bu yıl 'Red Bull Petranboard' ismiyle 25 Şubat Pazar günü Meşeköy (Petran) Köyü'nde gerçekleşecek. HEM BİR ULAŞIM HEM DE BİR EĞLENCE ARACI OLARAK KULLANILIYOR Amerika Birleşik Devletleri Kayak ve Snowboard Müzesi ve Kanada Kayak Müzesi tarafından 2009 yılında yayınlanan, "Kayak Mirası" dergisinde yayınlanan habere göre; Petran yaylası sakinleri board'a benzer bir tahtayı kullanan en eski topluluklardan biri. Yerli halk için hem bir ulaşım hem de bir eğlence aracı olarak kullanılan üzme tahtalarının kar toplamaması için uçları dikleştiriliyor. Tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir ellerinde çubuk, diğer ellerinde ise önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipi tutarak kayıyor. 1600'lü yıllardan bu yana Meşeköy (Petran) halkının kış aylarında köyden diğer yerleşim birimlerine ulaşmak için kullandıkları üzme tahtaları 'Petranboard' ismini ise Amerikalı snowboardcu Jeremy Jones veriyor. 2008 yılından bu yana düzenlenen Petranboard şenlikleri, 2024 yılı itibarıyla 'Red Bull Petranboard' olarak yeniden şekillendi. YARIŞMA PİSTİ 175 METRE UZUNLUĞUNDA Red Bull Petranboard'da katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli 'Petranboardcusu' olmak için mücadele edecek. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulacak yarışma pistini en önde bitirmek için yarışacak katılımcılar, aynı zamanda parkur üzerindeki zorlu engelleri aşmak için de mücadele ederek eğlenceli ve kıyasıya bir mücadeleye girecekler. Bölge halkı tarafından yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl bölge halkının yanı sıra profesyonel kayakçıların da katılımıyla 25 Şubat Pazar günü saat 11.00'da Rize İkizdere'nin Meşeköy (Petran) Köyü'nde gerçekleşecek.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:45 facebook

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