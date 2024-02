Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2'nci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İlk insanlı uzay misyonumuzu geçen hafta başarıyla tamamladık. İnşallah yakın bir tarihte 2'nci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmet'ler, Mehmet'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar uzaya gidecekler uzaya" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi memleketi Rize'de düzenlenen mitinge katıldı, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde hemşehrileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan rahmet bir taraftan da hemşehrilerim burada; gözümün nuru gönlümün tacı Rize'de olmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan, hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, şu meydanlara sığmayan aşkınız, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan, bendini yıkmaya hazır bir Rize görüyorum" dedi. 'TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK, SİYASİ, DİPLOMATİK OLARAK ESİR ALMALARINA MÜSAADE ETMEDİK' Erdoğan, ülkeye zarar verme çabalarının boşa çıktığını kaydederek, "Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük, omuz omuza mücadele ettik. Vesayetçilerden terör örgütlerine, emperyalist güçlerden Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Cumhuriyet mitingleriyle milletin iradesini gasbetmek istediler, Gezi hadisesiyle sokaklarımızı terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimiyle hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar. Çukur olaylarıyla ülkemizin bir parçasını bizden koparmayı denediler. 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle doğrudan istiklalimize kastettiler. Teröristlerle binlerce TIR dolusu silah sağlayarak hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Ekonomimizi mahvetme, bu tür tehditlerle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi ne ekonomik, ne siyasi, ne diplomatik, ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik, sizinle beraber" diye konuştu. 'RİZE'DEN 31 MART'TA YİNE REKOR BEKLİYORUM' Rize'den rekor oy beklediğini belirten Erdoğan, "Her zaman söylüyorum Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı, Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamıdır, 85 milyonun her bir ferdidir. Siz, bu kardeşinize sahip çıktınız, bize destek oldunuz, biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Bize güvendiniz, inandınız, teveccüh gösterdiniz. Biz de size olan minnet borcumuzu hep daha fazla hizmet ve eser üreterek hamdolsun yerine getirdik. Durmadık, usanmadık Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz. Rize'nin güçlü duruşunu 31 Mart seçimlerinde yine çok net biçimde ortaya koyacağına inanıyorum. Ata yurdum ana ocağım Rize'den 31 Mart'ta yine rekor bekliyorum" dedi. 'DAHA NELER YAPACAĞIZ NELER' Türkiye'de demokrasinin yıllarca vesayetin gölgesinden çıkamadığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "31 Mart seçimleri zaferimiz, ülkemiz ve Rize'miz için şimdiden hayırlı olsun. Rize'de kentsel dönüşümü nasıl buldunuz? Güzel mi, merkez değişmiş mi? Yaparsa AK Parti yapar. Daha neler yapacağız neler. Sevgili kardeşlerim 85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz; bakınız bizi yıllarca köken üzerinden, meşrep ve hayat tarzı üzerinden bölmek istediler, her kesimden arasında nifak duvarları ördüler, geçmişte gerçekten çok zor ve karanlık günler yaşadık. Gençlerimizi, evlatlarımızı ideolojik kör dövüşüne kurban verdik. Bu kavgalardan en büyük zararı millet ve devlet olarak biz gördük. Ekonomimiz kan kaybetti, toplumsal huzurumuz bozuldu, kardeş kardeşe, komşu komşuya düşman edildi. Demokrasimiz yıllarca vesayetin gölgesinden çıkamadı. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dünyadaki değişimi dönüşümü yenilikleri teknoloji ve sanayi hamlelerini yakalayamadık. Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi yıllarca 2'nci lige mahkum ettiler. Merhum Menderes ülkeye ve millete hizmetin bedelini canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Merhum Türkeş ve Erbakan'a yönelik itibar suikastlarının ardı arkası hiç kesilmedi. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya, yeniden ayağa kalkmaya, kendini toparlamaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi." Yakın tarihte 2'nci Türk astronotun da uzaya gönderileceğini duyuran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden kurtaran hamdolsun biz olduk. Ve teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a, Cudi'ye gömdük, bütün o mağaraları gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Ve şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz. Siyasete kazandırdığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 10 kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık 256 milyar dolara çıkardık. Turist sayımızı 13 milyondan aldık, 57 milyona ulaştırdık. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar seviyesine getirdik. İstihdamı 19 milyon kişiden aldık, 32 milyon kişiye taşıdık. Savunma sanayisinde yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere indirdik. Bugün insansız hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Nereden nereye. Kzılelma ve ANKA 3 ile artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. Ah benim hemşehrilerim ah; TCG Anadolu'nun ardından en büyük 2'nci gemimiz olan TCG Derya'yı da donanmamıza teslim ettik. Kendimiz yaptık ha dışarıdan değil. İlk insanlı uzay misyonumuzu geçen hafta başarıyla tamamladık. İnşallah yakın bir tarihte 2'nci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmet'ler, Mehmet'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar uzaya gidecekler uzaya." 'HAYAT PAHALILIĞININ MUHAKKAK ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ' Hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sıkıntıların üstesinden gelineceğini ifade eden Erdoğan, "Azmettin mi yaparsın. Gayret ettik, çalıştık, başardık. Yani her alanda büyük bir atılım, çok büyük bir gelişme içindeyiz. Bundan 10-15-20 sene önce tohumlarını attığımız projelerin hamdolsun bugün meyvelerini topluyoruz. İnşallah çok daha fazlasını başaracağız. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere şu an canımızı acıtan sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz. Son 21 yılda pek çok başarıya imza atmış biri hükümet olarak bugünkü soruları da çözecek olan yine biziz. Rabb'im yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum" diye konuştu. 'DÜNYADA BÖYLE BİR MUHALEFET YOK' Muhalefete tepki gösteren Erdoğan, CHP'deki değişimle her gelenin önceki dönemi mumla arattığına dikkati çekerek, "Kardeşlerim burada saymaya kalksak belki de günler sürecek nice başarılara imza attık. Acaba ülkemizde muhalefet anlayışı, öyle bir berbat ki ne yaparsan yap bundan anlamazlar. Bunu değiştirmeye muvaffak olamadık. İşte kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Üzülerek de olsa şu gerçeği şu ifade etmek durumundayım; Türkiye'nin en büyük talihsizliği, vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direnen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok. Ülkemizde son 21 yılda pek çok şey değişti, dönüştü, kendini yeniledi ama CHP'nin başını çektiği muhalefette, hiçbir köklü değişim yaşanmadı. Pek istemeseler de genel başkanlık koltuğunda oturanları değiştirdiler. Bunda da her seferinde standardı düşündüler, çıtayı iyice aşağı çektiler. Daha önce de söyledim, CHP'de her gelen mutlaka bir öncekini mumla aratmıştır. Gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. 'Değişim, yenilenme' dediler bir sürü cafcaflı kavram kullandılar, ancak günün sonunda sadık genel başkanlarını bir iç darbeyle siyasetten azledip, aynı tas aynı hamam yollarına devam ettiler" dedi. 'NEREDE BU ALTILI MASA, HEPSİ DAĞILDI' CHP'ye eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu: "Bay Kemal, güya 13'üncü Cumhurbaşkanı olacaktı, hatırlıyorsunuz değil mi? Bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu. Aynı vefasızlığı masada beraber oldukları diğer ortaklarına da sergilediler. Altılı masadan şu anda parlamentoda kimse kaldı mı? Hepsi gitti, hepsi dağıldı. Nerede bu altılı masa? Ben ne demiştim, bu altılı masadan kimseyi bulamayacaksınız, demiştim. Bak parlamentoda şimdi kimse yok. Dün yan yana yol yürüdükleri insanlara bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da bir ofis tutmuşlar, her birinin Ankara'da birer ofisi var; güle güle kullanın. Ama Elhamdülillah biz çıktığımız yolda, aynen yürüyoruz. Tabii burada asıl hayal kırıklığını CHP'li vatandaşlarımız yaşadı. CHP'li kardeşlerimizin partilerine ve siyaset kurumuna dair beklentilerini giderek kaybettiklerini görüyoruz. 'Gazinin emaneti' diyerek halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız, maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürüklenmektedir. Her ne surette olursa olsun siyaset kurumundan umut kesilmesi, demokrasimiz adına büyük bir tehdittir." 'HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN KENDİNİ DIŞLANMIŞ, ÖTELENMİŞ, YOK SAYILMIŞ HİSSETMESİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ' "Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri bulunuyor. Özellikle de 1970'lerde siyaset müessesesinin umut olma, ülkenin sorunlarına çözüm üretme vasfını yitirdiği durumlarda başımıza neler geldiğini hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun; hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. 85 milyonun tamamının mesuliyetini taşıyan bir kadro olarak her kesimden vatandaşımıza ulaşmak, onlara da kulak vermek boynumuzun borcudur. İnşallah 43 gün sonra sandıklara gidiyor muyuz? Durmak yok, Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız? CHP yönetimini haklı olarak eleştirirken CHP'li vatandaşlarımızın siyaset kurumundan umut kesmelerinin önüne geçeceğiz, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tek tek anlatarak bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz." 'MUHALEFETE BAKIP DA ASLA YEİSE KAPILMAYIN' CHP'li vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın. Asla alternatifsiz değilsiniz. Hele hele CHP'nin iş bilmez, beceriksiz sadece kendi kariyerini düşünen idarecilerine mecbur ve mahkum değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte biz buradayız. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki AK Parti ve Cumhur İttifakı ile hizmet, eser, yatırım ve projede yarışabilecek hiçbir siyasi hareket yoktur. Kendi iktidarlara uğruna size dayatmalarda bulunanlara, sizin kaygılarınızı istismar edenlere, size 'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyenlere kim diyordu bunu biliyorsunuz değil mi? Belediye başkanı olarak bir görmek istersiniz sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere, kendi şahsi ilk halleri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere, anladınız değil mi? Bizim çayın demlenmesi değil ha, 'DEM' diye bir parti var ya onlarla demlenenler var. Hasılı size rağmen siyaset yapanlara, bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız? Hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını gelin bu kibir abidelerine gösterin. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de biz çok farklı bir tabloyu bekliyoruz. Bu seçimlerin ülkemizde özellikle muhalefette gerçek manada bir değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizim tek bir gayemiz var, o da ülkemize, milletimize, şehirlerimize hizmet etmektir" dedi. Rize'ye son 21 yılda 150 milyar tutarında kamu yatırımı yaptıklarını söyleyen Erdoğan, alana kurulan ekranlardan AK Parti'li yerel yönetimlerin Rize'ye kazandırdığı yatırımların yer aldığı video gösterimini, mitinge katılanlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Rize'de AK Parti belediye başkan adayları şöyle: "Rahmi Metin (Rize), Halim Kazım Bekar (Hemşin), Şaban Kalça (Derepazarı), Ömer Altun (Çamlıhemşin), Abdi Ekşi (İkizdere), Saffet Mete (İyidere), Mehmet Yılmaz (Kalkandere), Gürhan Kutluata (Fındıklı), Rıfat Özer (Güneysu), Ekrem Kılıç (Pazar), Said Yaşayan (Ardeşen), İshak Karahan (Çayeli).

