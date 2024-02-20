Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Ardeşen Belediyesince kurulan GES faaliyete başladı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kurulan güneş enerji santrali (GES) sayesinde ayda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:13 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardeşen Belediyesince kurulan GES faaliyete başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kurulan güneş enerji santrali (GES) sayesinde ayda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlanacağı bildirildi.

        Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, gazetecilere, GES'te daha önce deneme üretimi yapıldığını belirterek, "Üretimde sıkıntı yok, güzel verim alıyoruz. Ardeşen Belediyesine ve Ardeşen halkına hayırlı olsun." dedi.

        Amaçlarının sadece enerji üretmek olmadığını, enerji üretirken aynı zamanda doğaya da saygılı olduklarını vurgulayan Kahya, "Doğayı kirletilmeden yaklaşık 2,8 megavat enerji elde edeceğiz. Ayda 1,5 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İlave proje çalışmalarımız da sürüyor. İlave proje sayesinde belediyenin ayda yaklaşık 300 bin lira ekstra geliri daha olacak." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu Akintola: "Samsun'a üç puan almak için gideceğiz"
        Çaykur Rizesporlu Akintola: "Samsun'a üç puan almak için gideceğiz"
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Akıllı şehirler, insanları yeteri kadar yü...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Akıllı şehirler, insanları yeteri kadar yü...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" konulu konf...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" konulu konf...
        Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
        Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
        Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının ardından
        Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının ardından
        Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi ve...
        Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi ve...