Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizesporlu Akintola: "Samsun'a üç puan almak için gideceğiz"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu David Akintola, Samsunspor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizesporlu Akintola: "Samsun'a üç puan almak için gideceğiz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu David Akintola, Samsunspor'u yenip yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

        Akintola, idman öncesi gazetecilere, takıma ikinci yarıda katıldığını anımsatarak, ligde Sivasspor ve Fenerbahçe'ye karşı kaybettiklerini ama futbol olarak iyi sinyaller verdiklerini belirtti.

        Teknik direktör İlhan Palut'un kendisine güvendiğine işaret eden Akintola, "İyi bir takıma geldiğimi söylemek isterim. Hocamız bana güvenerek, inanarak buraya getirdi. Ne yazık ki iyi bir başlangıç yapamadık. Tabii hiçbir maça takılı kalmayacağız. Önümüzde Samsunspor maçı var. İnşallah o maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir skorla ayrılıp buraya dönmek istiyoruz." diye konuştu.

        Akintola, Çaykur Rizespor'a gelirken zorlanmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hocam isteyince kararlıydım. Rizespor'a gelmek istediğimi de belirttim. Sonuçta transfer süreci biraz uzun sürse de gerçekleşti. Süper Lig dünyanın en iyi liglerinden biri. Müthiş bir mücadele var. Ben de bu mücadelenin içinde hedefleri olan bir takıma geldim. Bence bizim Avrupa hedefimiz devam ediyor ve her şey yerli yerine oturduğunda, galibiyetlere başladığımızda bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu ligde dördüncü senem. Tecrübeye sahibim. Buraya takımımın hedefine ulaşması için yardım etmeye geldim. Umarım bu hedefe ulaşırız."

        Taraftarların kendilerine gösterdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Bizi desteklemeye devam etsinler. Biliyorum son dört haftadır taraftarlarımızı mutlu edemedik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanmalarını istiyorum. Samsunspor maçında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Samsun'a üç puan almak için gideceğiz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de söz veriyoruz, onları mutlu etmeye devam edeceğiz ve Rizespor'u ait olduğu üst sıralarda devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"

        Benzer Haberler

        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Akıllı şehirler, insanları yeteri kadar yü...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Akıllı şehirler, insanları yeteri kadar yü...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" konulu konf...
        Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, "Sağlığın Geleceğini Yönetmek" konulu konf...
        Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
        Rize'de Kitap Fuarı gerçekleştirilecek
        Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının ardından
        Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının ardından
        Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi ve...
        Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan: Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi ve...
        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 1-3
        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 1-3