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        Çaykur Rizesporlu Akintola: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu

        Çaykur Rizespor'un, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı David Akintola, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu. Alt sıralarda Avrupa yarışı var. Dünyanın en iyi liglerinden birini burada görüyorsunuz. Müthiş bir mücadele var" dedi. Süper Lig'in 27'nci haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Nijeryalı oyuncu David Akintola, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İYİ BİR SKORLA SAHADAN AYRILMAK İSTİYORUZ" Yeşil-mavili forma ile iyi bir başlangıç yapamadığını dile getiren deneyimli oyuncu David Akintola, Samsunspor karşılaşmasında iyi bir skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi. Akintola, "İyi bir takıma geldiğimi söylemek isterim. Hocamız bana güvenerek, inanarak buraya getirdi. Ne yazık ki iyi bir başlangıç yapamadım. Hiçbir maça takılı kalmayacağız. Önümüzde Samsunspor maçı var. İnşallah o maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, tüm arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdürüp, iyi bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. "AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR" Süper Lig'in dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu dile getiren Akintola, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu. Alt sıralarda Avrupa yarışı var. Dünyanın en iyi liglerinden birini burada görüyorsunuz. Müthiş bir mücadele var. Ben bu mücadelenin içinde hedefleri olan bir takıma geldim. Bence bizim Avrupa hedefimiz devam ediyor ve her şey yerli yerine oturduğunda, biz galibiyetler almaya başladığımızda da bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu ligde dördüncü senem neler olabileceğini biliyorum. Bu tecrübeye sahibim. Buraya da takımın hedefine ulaşması için yardım etmeye geldim. Umarım bu hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - David Akintola açıklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:40 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:45
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        Çaykur Rizesporlu Akintola: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu
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        Çaykur Rizespor'un, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı David Akintola, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu. Alt sıralarda Avrupa yarışı var. Dünyanın en iyi liglerinden birini burada görüyorsunuz. Müthiş bir mücadele var" dedi. Süper Lig'in 27'nci haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililer, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Nijeryalı oyuncu David Akintola, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "İYİ BİR SKORLA SAHADAN AYRILMAK İSTİYORUZ" Yeşil-mavili forma ile iyi bir başlangıç yapamadığını dile getiren deneyimli oyuncu David Akintola, Samsunspor karşılaşmasında iyi bir skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi. Akintola, "İyi bir takıma geldiğimi söylemek isterim. Hocamız bana güvenerek, inanarak buraya getirdi. Ne yazık ki iyi bir başlangıç yapamadım. Hiçbir maça takılı kalmayacağız. Önümüzde Samsunspor maçı var. İnşallah o maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, tüm arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdürüp, iyi bir skorla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. "AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR" Süper Lig'in dünyanın en iyi liglerinden biri olduğunu dile getiren Akintola, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışı koptu. Alt sıralarda Avrupa yarışı var. Dünyanın en iyi liglerinden birini burada görüyorsunuz. Müthiş bir mücadele var. Ben bu mücadelenin içinde hedefleri olan bir takıma geldim. Bence bizim Avrupa hedefimiz devam ediyor ve her şey yerli yerine oturduğunda, biz galibiyetler almaya başladığımızda da bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu ligde dördüncü senem neler olabileceğini biliyorum. Bu tecrübeye sahibim. Buraya da takımın hedefine ulaşması için yardım etmeye geldim. Umarım bu hedefe ulaşırız" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - David Akintola açıklama

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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