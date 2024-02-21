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        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:02
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        Çaykur Rizespor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

        Sakatlığı bulunan Janne-Pekka Laine'nin takımdan ayrı çalıştığı antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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