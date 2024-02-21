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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Rize'de 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:25
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        Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Rize'de 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde silah kaçakçılığı ile mücadele amacıyla operasyon düzenlendi.

        Lahana ve un bulunan koliye gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 4 mermi, cep telefonu ile tabanca parçaları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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