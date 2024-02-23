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        Çayda 'alternatif ucuz gübre' tehlikesi

        DOĞU Karadeniz'de, üreticilere tavsiye edilen azot içerikli kompoze gübreler yerine daha uygun alternatif gübrelerin tercih edilmesi, çay tarımını olumsuz etkiliyor. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, "Ucuz diye çayın geleceğine etki edecek bilinmeyen gübreleri kesinlikle toprağa vermemeliyiz. Bilinmeyen gübreler, çeşitli haşere ve böcekleri ortaya çıkarıp, toprağın yapısını da bozabilir" dedi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üreticinin yaş çay üretiminde bulunduğu Doğu Karadeniz'de, çay tarımında gübreleme hazırlığı yapan bazı çiftçiler, ucuz olması nedeniyle alternatif gübrelere yöneliyor. Tavsiye edilen azot içerikli kompoze gübrenin tonu 15 bin liradan satılırken, piyasada alternatif gübrelerin tonu ise bin ile 2 bin lira arasında değişiyor. Bölgede tavsiye edilen kompoze gübreler yerine daha uygun alternatif gübrelerin tercih edilip, bilinçsiz kullanımı, hasat dönemi yaklaşan çay tarımında bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliği kaynaklı rekolte kayıpları da yaşanan çayda, toprak analizinin mutlaka yapılmasını öneren uzmanlar, bilinmeyen ucuz gübrelerin bahçelerde çeşitli haşere ve böcekleri ortaya çıkarıp, toprağın yapısını da bozabileceğini belirtiyor. 'GÜBRELEME YAPMADAN ARAZİ ÖLÇÜMLERİNİN, TOPRAK PH DEĞERLERİNİN YAPILMALI' Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, çayın geleceğine etki edecek bilinmeyen gübrelerin kesinlikle toprağa verilmemesini gerektiğini belirterek, "Gübre fiyatının yüksek oluşu bazı üreticilerimizi alternatif ve ucuz gübrelere, yönlendirebiliyor. ÇAYKUR'un çaya verilmesini uygun gördüğü, '25' '5' ve '10' nolu dediğimiz kompoze gübrelerdir. Alternatif gübrelere yönelmeden önce toprağın ölçümlerini mutlaka yaptırmalıyız. Yani 'ucuz' diye çayın geleceğine etki edecek bilinmeyen gübreleri kesinlikle toprağa vermemeliyiz. Bilinmeyen gübreler; iklim sıcaklıklarının da etkisiyle, tarlalarda çeşitli haşere ve böcekleri ortaya çıkarıp, toprağın yapısını da bozabilir. Çay hasadına bunlar olumsuz etki eder. O yüzden muhakkak gübreleme yapmadan önce arazi ölçümlerinin, toprak PH değerlerinin yapılması gerekir. Verim düşüklüğü, yanlış gübreleme ve hasat gibi faktörlerle besleniyor. Toprağın neye ihtiyacı varsa bu maddeler toprağa verilmelidir" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:33
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        Çayda 'alternatif ucuz gübre' tehlikesi
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        DOĞU Karadeniz'de, üreticilere tavsiye edilen azot içerikli kompoze gübreler yerine daha uygun alternatif gübrelerin tercih edilmesi, çay tarımını olumsuz etkiliyor. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, “Ucuz diye çayın geleceğine etki edecek bilinmeyen gübreleri kesinlikle toprağa vermemeliyiz. Bilinmeyen gübreler, çeşitli haşere ve böcekleri ortaya çıkarıp, toprağın yapısını da bozabilir” dedi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üreticinin yaş çay üretiminde bulunduğu Doğu Karadeniz'de, çay tarımında gübreleme hazırlığı yapan bazı çiftçiler, ucuz olması nedeniyle alternatif gübrelere yöneliyor. Tavsiye edilen azot içerikli kompoze gübrenin tonu 15 bin liradan satılırken, piyasada alternatif gübrelerin tonu ise bin ile 2 bin lira arasında değişiyor. Bölgede tavsiye edilen kompoze gübreler yerine daha uygun alternatif gübrelerin tercih edilip, bilinçsiz kullanımı, hasat dönemi yaklaşan çay tarımında bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Küresel iklim değişikliği kaynaklı rekolte kayıpları da yaşanan çayda, toprak analizinin mutlaka yapılmasını öneren uzmanlar, bilinmeyen ucuz gübrelerin bahçelerde çeşitli haşere ve böcekleri ortaya çıkarıp, toprağın yapısını da bozabileceğini belirtiyor. ‘GÜBRELEME YAPMADAN ARAZİ ÖLÇÜMLERİNİN, TOPRAK PH DEĞERLERİNİN YAPILMALI’ Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, çayın geleceğine etki edecek bilinmeyen gübrelerin kesinlikle toprağa verilmemesini gerektiğini belirterek, "Gübre fiyatının yüksek oluşu bazı üreticilerimizi alternatif ve ucuz gübrelere, yönlendirebiliyor. ÇAYKUR’un çaya verilmesini uygun gördüğü, '25' '5' ve '10' nolu dediğimiz kompoze gübrelerdir. Alternatif gübrelere yönelmeden önce toprağın ölçümlerini mutlaka yaptırmalıyız. Yani 'ucuz' diye çayın geleceğine etki edecek bilinmeyen gübreleri kesinlikle toprağa vermemeliyiz. Bilinmeyen gübreler; iklim sıcaklıklarının da etkisiyle, tarlalarda çeşitli haşere ve böcekleri ortaya çıkarıp, toprağın yapısını da bozabilir. Çay hasadına bunlar olumsuz etki eder. O yüzden muhakkak gübreleme yapmadan önce arazi ölçümlerinin, toprak PH değerlerinin yapılması gerekir. Verim düşüklüğü, yanlış gübreleme ve hasat gibi faktörlerle besleniyor. Toprağın neye ihtiyacı varsa bu maddeler toprağa verilmelidir" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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